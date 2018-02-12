Акимова считает скучной атмосферу во время гонок на ОИ-2018
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Полупустые трибуны на стадионе во время биатлонных соревнований в Пхёнчхане не создают атмосферу, которая бы соответствовала Олимпийским играм. Таким мнением с журналистами поделилась российская биатлонистка Татьяна Акимова.
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В понедельник в Пхёнчхане прошла гонка преследования среди женщин. Победу одержала немка Лаура Дальмайер, Акимова стала 31-й, еще одна россиянка Ульяна Кайшева — 52-й.
«Если честно, трибуны пустые, болельщиков немного, поэтому атмосфера по сравнению даже с этапами Кубка мира скучноватая. Но российских болельщиков слышно, это радует», — сказала Акимова.
Спортсменка осталась недовольна своим выступлением в гонке, по ходу которой она допустила четыре промаха. «Задача была стабильно отстрелять, даже несмотря на такие сложные погодные условия», — отметила она.
Оргкомитет Олимпиады посетовал на слабые продажи билетов на биатлонные соревнования, от общего числа было реализовано чуть больше 60%.
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