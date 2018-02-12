Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 4 1 2
2 Нидерланды 3 2 2
11 Россия 0 1 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32532324/
12 февраля 2018, 15:48 | Биатлон | Советский спорт

Домрачева: Причин недопуска россиян до Олимпиады не понимает никто

Трехкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии высказалась о положении россиян, которым отказали в допуске на Олимпиаду.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2018

«По-моему, причин (недопуска российских биатлонистов) до конца не понимает никто, потому что как таковых фактов или объяснений никому не было предоставлено. Поэтому некоторые вопросы, конечно, висят в воздухе», — приводит слова Домрачевой «Р-Спорт».

МОК пригласил для участия в Играх лишь четверых российских биатлонистов — Ульяну Кайшеву, Антона Бабикова, Татьяну Акимову и Матвея Елисеева.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Биатлон

Дмитрий Губерниев: В братской стране испытывают точно такие же чувства по отношению к сборной России те люди, которых я знаю и люблю

Дмитрий Губерниев: В братской стране испытывают точно такие же чувства по отношению к сборной России те люди, которых я знаю и люблю

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в эфире программы «Спорт клуб» поделился мнением об отстранении некоторых российских спортсменов от ОИ-2018.
Еще 7 новостей   Все новости

6 тысяч доз для 108 астматиков: самая смешная новость Олимпиады в картинках

Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу

Чемпион всем должен: блогеры выяснили, что Гассиеву нечем платить приставам

Как выглядели в реальной жизни прототипы героев «Движения вверх»?
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?