Домрачева: Причин недопуска россиян до Олимпиады не понимает никто

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«По-моему, причин (недопуска российских биатлонистов) до конца не понимает никто, потому что как таковых фактов или объяснений никому не было предоставлено. Поэтому некоторые вопросы, конечно, висят в воздухе», — приводит слова Домрачевой «Р-Спорт».

МОК пригласил для участия в Играх лишь четверых российских биатлонистов — Ульяну Кайшеву, Антона Бабикова, Татьяну Акимову и Матвея Елисеева.