Домрачева: Причин недопуска россиян до Олимпиады не понимает никто
Трехкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии высказалась о положении россиян, которым отказали в допуске на Олимпиаду.
«По-моему, причин (недопуска российских биатлонистов) до конца не понимает никто, потому что как таковых фактов или объяснений никому не было предоставлено. Поэтому некоторые вопросы, конечно, висят в воздухе», — приводит слова Домрачевой «Р-Спорт».
МОК пригласил для участия в Играх лишь четверых российских биатлонистов — Ульяну Кайшеву, Антона Бабикова, Татьяну Акимову и Матвея Елисеева.
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