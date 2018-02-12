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12 февраля 2018, 15:43 | Фигурное катание | Р-Спорт

Мозер ответила на критику американской фигуристки Вагнер в адрес программы Загитовой

КАННЫН, 12 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Тренер российских фигуристов Нина Мозер ответила на критику американки Эшли Вагнер в адрес произвольной программы Алины Загитовой, объяснив, что россиянка сделала все для того, чтобы обеспечить себе победу в рамках выступления в командном турнире Олимпиады.

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Вагнер раскритиковала произвольную программу Загитовой, в частности из-за смещения всех прыжков во вторую ее часть. После выступления Загитовой, победившей в своем виде программы, российская команда гарантировала себе серебряные медали турнира.

«Я не тренер одиночного катания, но могу сказать простую вещь: есть правила соревнований, и мы подходим сейчас с точки зрения бухгалтерии больше, мы считаем очки. Для того чтобы побеждать, нужно сделать то, что сделала Загитова сегодня. Фигурное катание — прекрасный вид спорта, в шоу покатается прекрасно, на показательных, а здесь — спорт», — сказала Мозер журналистам.

«Вагнер многое сделала в фигурном катании, она выдающаяся фигуристка, но правила поменялись. Если вы обратили внимание, только Каролина Костнер сейчас одна из немногих высоких спортсменок, в основном же девочки в фигурном катании сейчас маленькие, которые могут справиться с такими прыжками и сложными программами», — добавила она.

Вагнер, серебряный призер чемпионата мира 2016 года и бронзовый призер Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях, не вошла в сборную США для участия в Играх в Пхенчхане.
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