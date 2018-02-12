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Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 4 1 2
2 Нидерланды 3 2 2
11 Россия 0 1 1
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12 февраля 2018, 14:53 | Биатлон | Прессбол

Скардино: Ветер пожалел меня на лежке

Белоруска Надежда Скардино, показавшая 14-й результат в гонке преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане, в разговоре с корреспондентом pressball.by Артемом Фандо заявила, что не испытывала проблем с корейским ветром.

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© РИА "Новости"

— На пристрелке присутствовала нервозность, так как на прошлой гонке я ветер недопоняла, недоделала из-за него корректировку. Сегодня немного нервничала, хотела до конца понять ветер, чтобы не повторить ошибок спринта. Но тьфу-тьфу, ветер пожалел меня на лежке, а на стойке оплошность допустила сама — дернула… В принципе, довольна, так как неплохо продвинулась.
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1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Кузьмина А.
Словакия
3.
Бескон А.
Франция
12.02.2018 13:10 Олимпийский турнир Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 30.35,3
2 Анастасия Кузьмина Словакия +29,4
3 Анаис Бескон Франция +29,6
4 Марта Ольсбу Норвегия +01.07,3
5 Ханна Эберг Швеция +01.08,9
6 Дениза Херманн Германия +01.19,4
7 Вероника Виткова Чехия +01.37,3
8 Лена Хекки Швейцария +01.41,5
9 Тирил Экхофф Норвегия +01.47,8
10 Мона Брорссон Швеция +01.54,5
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