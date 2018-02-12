Скардино: Ветер пожалел меня на лежке

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— На пристрелке присутствовала нервозность, так как на прошлой гонке я ветер недопоняла, недоделала из-за него корректировку. Сегодня немного нервничала, хотела до конца понять ветер, чтобы не повторить ошибок спринта. Но тьфу-тьфу, ветер пожалел меня на лежке, а на стойке оплошность допустила сама — дернула… В принципе, довольна, так как неплохо продвинулась.