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Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 4 1 2
2 Нидерланды 3 2 2
11 Россия 0 1 1
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12 февраля 2018, 14:51 | Биатлон | Прессбол

Домрачева: Во время последней стрельбы решила рискнуть

Белоруска Дарья Домрачева, показавшая 37-й результат в гонке преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане, в разговоре с корреспондентом pressball.by Артемом Фандо поделилась досадными чувствами.

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© РИА "Новости"

— Выходила на старт, хотела бороться, сражаться. К сожалению, получилось так, как получилось. Или, вернее сказать, не получилось так, как не получилось.

Четвертая стрельба? Все предельно ясно и понятно. Сильный ветер был достаточно непредсказуем. Порывы то стихали, то снова возобновлялись с большой силой. Во время последней стрельбы как раз был сильный порыв. Но я уже и так понимала, что лидеры гонки отправились на дистанцию. Поэтому решила рискнуть: не видела смысла выжидать. К сожалению, риск себя не оправдал. Остается только развести руками. Жизнь на этом не заканчивается.
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1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Кузьмина А.
Словакия
3.
Бескон А.
Франция
12.02.2018 13:10 Олимпийский турнир Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 30.35,3
2 Анастасия Кузьмина Словакия +29,4
3 Анаис Бескон Франция +29,6
4 Марта Ольсбу Норвегия +01.07,3
5 Ханна Эберг Швеция +01.08,9
6 Дениза Херманн Германия +01.19,4
7 Вероника Виткова Чехия +01.37,3
8 Лена Хекки Швейцария +01.41,5
9 Тирил Экхофф Норвегия +01.47,8
10 Мона Брорссон Швеция +01.54,5
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