Домрачева: Во время последней стрельбы решила рискнуть

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— Выходила на старт, хотела бороться, сражаться. К сожалению, получилось так, как получилось. Или, вернее сказать, не получилось так, как не получилось.

Четвертая стрельба? Все предельно ясно и понятно. Сильный ветер был достаточно непредсказуем. Порывы то стихали, то снова возобновлялись с большой силой. Во время последней стрельбы как раз был сильный порыв. Но я уже и так понимала, что лидеры гонки отправились на дистанцию. Поэтому решила рискнуть: не видела смысла выжидать. К сожалению, риск себя не оправдал. Остается только развести руками. Жизнь на этом не заканчивается.