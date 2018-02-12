Домрачева показала худший результат скорострельности среди всех 58 участниц гонки преследования
Белоруска Дарья Домрачева показала худший результат скорострельности среди всех участниц гонки преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Золото выиграла немка Лаура Дальмайер, серебро — у Анастасии Кузьминой из Словакии, бронза — у француженки Анис Бескон.
Домрачева заняла лишь 37-е место с шестью штрафными кругами. В части скорострельности Дарья проиграла лидеру гонки Ирен Кадуриш из Швейцарии 1.35,2.
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|12.02.2018 13:10
|Олимпийский турнир
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|30.35,3
|2
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+29,4
|3
|Анаис Бескон
|Франция
|+29,6
|4
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+01.07,3
|5
|Ханна Эберг
|Швеция
|+01.08,9
|6
|Дениза Херманн
|Германия
|+01.19,4
|7
|Вероника Виткова
|Чехия
|+01.37,3
|8
|Лена Хекки
|Швейцария
|+01.41,5
|9
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+01.47,8
|10
|Мона Брорссон
|Швеция
|+01.54,5