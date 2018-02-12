Что нужно Казахстану для рекорда Зимних Олимпийских Игр
Завоеванная уже на третий день Белой Олимпиады в Пхенчхане нашей землячкой Юлией Галышевой бронзовая медаль настроила, безусловно, всех казахстанцев на оптимистический лад. И всерьез заставила верить, что мы сумеем как минимум повторить в Южной Корее некоторые свои собственные рекорды выступлений на Играх, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Если углубиться в историю выступлений спортсменов Казахстана на Зимних Олимпийских Играх после обретения нашим государством независимости, можно обнаружить, что до сих пор несколько медалистов Белых Олимпиад у нас было только однажды — на Играх-1998 в Нагано две бронзовые награды завоевали для своей страны Владимир Смирнов в лыжных гонках и Людмила Прокашева в конькобежном спорте. На всех остальных Зимних Олимпиадах наград удостаивался в лучшем случае один представитель Казахстана.
Таким образом, если в Пхенчхане на олимпийский пьедестал взойдет хотя бы еще
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