Что нужно Казахстану для рекорда Зимних Олимпийских Игр

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Если углубиться в историю выступлений спортсменов Казахстана на Зимних Олимпийских Играх после обретения нашим государством независимости, можно обнаружить, что до сих пор несколько медалистов Белых Олимпиад у нас было только однажды — на Играх-1998 в Нагано две бронзовые награды завоевали для своей страны Владимир Смирнов в лыжных гонках и Людмила Прокашева в конькобежном спорте. На всех остальных Зимних Олимпиадах наград удостаивался в лучшем случае один представитель Казахстана.