Не наша Настя. Почему Кузьмина выступает за Словакию, а не за Россию

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Кузьмина — это олицетворение всего вдохновляющего, за что мы любим биатлон и его чемпионов. Настя супербыстра на трассе, но при этом она с крепкими нервами, каждый рубеж в ее исполнении — это интрига. В отличие от большинства звездных спортсменов, в жизни Кузьмина удивительно открыта, добра и приветлива. Бывает такое, что сразу видно — человек хороший. В случае с Настей и ее братом, российским биатлонистом Антоном Шипулиным, это именно так и есть.

РОССИЙСКИЙ ДЕБЮТ И УХОД В ДЕКРЕТ

Под фамилией Кузьмина и словацким флагом Настя выступает уже ровно десять лет. Так давно, что в российской команде Анастасию Шипулину уже мало кто помнит. Между тем, в Кубке мира она дебютировала именно в составе нашей сборной, в сезоне 2005−06 годов.

Это был олимпийский год в самые лучшие, «золотые» времена нашего женского биатлона. На пике формы были будущие чемпионки — Анна Богалий-Титовец, Альбина Ахатова, Ольга Медведцева, начинала восходить звезда Ольги Зайцевой. Тогда любое призовое место на этапе мирового Кубка воспринималось нами как обыденность, а любой результат в эстафете, кроме победы, равнялся поражению.

22-летняя Настя Шипулина была в этой компании темной лошадкой. Она пришла во взрослую команду двукратной чемпионкой мира среди юниорок, причем совершенно с нетипичными для нашего биатлона характеристиками. Шипулина отличалась нестабильной стрельбой и умудрялась побеждать на юниорском уровне даже с двумя и более промахами. Но по скорости бега на трассе была одной из лучших.

На своем первом этапе Кубка мира в Оберхофе в 2006-м году, примерно за месяц до старта Олимпиады в Турине, Шипулина заняла 63-е место в спринте с шестью промахами. Неудивительно, что в условиях сверхжесткой конкуренции больше шансов заявить о себе она не получила. Зато к следующему сезону Настя впервые готовилась уже не с юниорской, а со взрослой сборной России.

Тогда олимпийские чемпионки Турина одна за другой уходили в декретный отпуск. Старший тренер нашей женской сборной Валерий Польховский сетовал: «Мы остались сразу без четырех лидеров команды! Смена поколений идет очень резко, невозможно сразу требовать результата».

Шипулину пригласили во взрослую команду вместе с еще двумя перспективными спортсменками — Анной Булыгиной и Анной Сорокиной. Интересно, что Булыгина, ровесница Кузьминой, сейчас весьма успешно выступает на Кубке мира под фамилией Фролина и корейским флагом. А чуть более старшая Сорокина впоследствии мыкалась по просторам Кубка России и в итоге давно завершила карьеру.

Итак, в декабре 2006 года Шипулина получила свой второй шанс на этапах Кубка мира в составе российской сборной. Настины результаты были, по нашим нынешним меркам, не так уж плохи: 13-е, 31-е и 48-е места в стартовых гонках. В современной сборной России даже та Шипулина образца 2006-го точно бы пригодилась. Для сравнения, сейчас наша лучшая молодая спортсменка Светлана Миронова свой дебютный сезон в Кубке мира начала так: 50-я, 43-я и 9-я.

Но тогда Валерий Польховский принял решение сослать Шипулину на Кубок IBU. В основном составе остались более стабильные в стрельбе Татьяна Моисеева, Ирина Мальгина, Екатерина Юрьева, Наталья Гусева (ныне Сорокина). Нужно ли говорить, что олимпийской чемпионкой никто из них впоследствии так и не стал…

На Кубке IBU Шипулина «зажигала». Умудрялась побеждать с двумя, а попадать в первую «десятку» даже с пятью промахами. Но шанса вернуться в главную команду в том сезоне больше не представилось, слишком длинная выстроилась очередь. А потом у Насти родился сын…

КУЗЬМИНУ ОТДАЛ ТИХОНОВ

С будущим супругом Даниэлем Кузьминым Шипулина познакомилась в 2005-м во время сбора на леднике в австрийском Рамзау, где она тренировалась в составе тюменской команды Леонида Гурьева. Даниэль родом с Камчатки, на соревнованиях лыжного Кубка мира представлял Израиль, а жил и тренировался в Словакии. Такая вот интернациональная судьба.

— Мы познакомились в воздухе, — вспоминала Анастасия. — Однажды я немного опоздала на тренировку. Вагончик, который вез команду на ледник, ушел без меня. Я поехала в следующем. Он был битком набит иностранцами — некуда было вторую ногу поставить. Так и стояла на одной ноге, как цапля. И тут ко мне повернулся один молодой человек и сказал, что уберет свой рюкзак с пола. Мы разговорились. Через три месяца он приехал в Тюмень, чтобы познакомиться с моими родителями.

Летом 2007-го года у супругов родился сын Елисей. Тут, собственно, и случился тот самый переломный момент в жизни Кузьминой, в результате которого она стала двукратной олимпийской чемпионкой из Словакии, а не рядовой биатлонисткой — из России.

После появления на свет Елисея Анастасия быстро вернулась к тренировкам. Готовиться она собиралась в группе своего прежнего тренера Леонида Гурьева, который на тот момент входил и в тренерский штаб национальной сборной. Гурьев тоже вроде бы не имел ничего против, но только — если Настя согласится работать на общих основаниях. Это значило невозможность брать на сборы ребенка, сверх-жесткий тренировочный график без всяких поправок на семейную жизнь и полную неясность с попаданием на Кубки мира.

На другой чаше весов у спортсменки была перспектива жизни в Словакии, где уже обустроился Даниэль. Жизни, где она станет лучшей в стране биатлонисткой, лидером сборной. Это была бы жизнь, где супруги Кузьмины диктовали бы правила, а не следовали им. Неудивительно, что Анастасия выбрала именно этот вариант. Удивительно, что Союз биатлонистов России без проблем ее отпустил.

— Это я ее отдавал, — подтвердил бывший президент СБР Александр Тихонов. — Всех спрашивал: «Нужна?» Мне отвечали, что нет. Ну, я и отпустил ее без проблем.

Кузьмина не раз открыто благодарила Тихонова за то решение. Ведь поступи он иначе, Насте пришлось бы выдержать карантин без международных стартов и, вероятно, пропустить Игры в Ванкувере. Но Тихонов был великодушен, хотя и не дальновиден.

Уже в 2009-м, то есть через полтора года после родов и смены гражданства, Кузьмина выиграла серебряную медаль чемпионата мира в составе сборной Словакии. Это было в том самом корейском Пхенчхане, где совсем скоро стартуют Олимпийские игры. Тогда нас это особенно не волновало: ведь на коне была Ольга Зайцева, победила эстафета. Кого волнует «какое-то» серебро? Но в 2010-м Кузьмина победила в ванкуверском спринте, в 2014-м — повторила то же достижение в Сочи. Так бывшая резервистка сборной России превратилась в легенду мирового биатлона. Смогла бы она достичь того же самого, останься в свое время в нашей команде?

КАК ГОТОВИТСЯ «НАСТЯ-ТИМ»

— У нас огромная страна, много талантов, отличные тренерские кадры… — говорила Кузьмина про историческую родину. — Но почему-то и я, и многие другие спортсмены в итоге в свое время оказывались перед выбором — уехать за границу или закончить карьеру. Не буду никого обвинять, называть фамилии — мол, вот они не уберегли, не удержали. Почему так сложилось — пусть отвечают другие.

Нужно ли говорить, что за уход Кузьминой никто не ответил. Это вообще тонкая материя: как призывать к ответу тогдашних ее тренеров Валерия Польховского и Леонида Гурьева, если в итоге у нас половина сборной разъехалась по условным Украинам и Южным Кореям?

— Показать результат в Словакии мне помогло то, что здесь больше свободы в плане выбора тренера и тренировок, то есть не было такого давления и подготовки всей команды по одному методу, — объясняла Кузьмина. — В любой момент, когда я чувствовала, что могу сделать больше или меньше нагрузок, могла сама принять решение, чтобы действительно где-то себя не загнать или где-то больше развить.

В новой стране Кузьмина действительно готовилась так, как считала нужным. Пусть и под руководством не супер-опытных тренеров с десятком олимпийских чемпионок в послужном листе, а собственного супруга Даниэля. Ни одной топ-спортсменки он ни до, ни после Насти не натренировал. Но в тандеме с супругой, они искали и продолжают искать все самое лучшее, что только появляется в мире биатлона.

Кузьмина сменила нескольких наставников по стрельбе, сколотила собственную сервис-группу из двух французов. При этом в «Настя-тим» далеко не все подчинено результату. Например, обоих своих детей Кузьмина не только возила по сборам, но и кормила грудью столько, сколько было нужно. Это зачастую шло в ущерб текущим результатам.

— Но главное, что как мама я поступала правильно, — говорила Настя.

Сейчас она решила закончить карьеру в 34 года. На пике формы, будучи лидером Кубка мира и главным фаворитом Олимпийских игр. Это было бы совершенно нетипичное решение для российской спортсменки: зачем уходить, когда ты на пике и все получается? Из наших, что-то подобное совершил разве что чемпион Ванкувера-2010 Евгений Устюгов.

Но у Кузьминой своя логика и собственный путь. Дай бог, чтобы он привел ее к третьей олимпийской победе в Пхенчхане. И неважно, какой флаг там поднимется в ее честь. Спорт, в конце концов — это соревнование людей, а не флагов.