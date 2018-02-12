Дальмайер стала двукратной олимпийской чемпионкой
Немка Лаура Дальмайер завоевала золото Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования.
Для 24-летней биатлонистки эта награда высшего достоинства стала второй на соревнованиях в Пхенчхане — ранее она заняла первое место в спринте.
Немка преодолела дистанцию за 30 минут и 35,3 секунды, допустив один промах.
Второе место заняла представительница Словакии, ранее выступавшая за Россию сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина (+29,4, 4 промаха). Тройку лучших замкнула француженка Анаис Бескон (+29,6, 1 промах).
Россиянки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева завершили гонку на 31-й и 52-я позициях соответственно.
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