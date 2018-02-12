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12 февраля 2018, 14:29 | Биатлон | БЕЛТА

Домрачева финишировала 37-й в гонке преследования на ОИ-2018

12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Немка Лаура Дальмайер победила в гонке преследования ОИ-2018, белоруски не попали в число призеров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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© РИА "Новости"

Немецкая биатлонистка завевала второе золото на нынешних Играх. После победы в спринте Дальмайер подтвердила свой высокий класс и в сегодняшнем пасьюте на 10 км.

Она лучше других приноровилась к непростым погодным условиям и при сильном ветре лишь однажды промахнулась на четырех огневых рубежах, показав отличное время — 30 мин. 35,3 сек. Серебро завоевала представительница Словакии Анастасия Кузьмина, которая при четырех неточных выстрелах отстала от чемпионки на 29,4 сек. Бронза у француженки Анаис Бескон (+29,6 сек. ; 1 промах).

Лучшей из четырех белорусских биатлонисток оказалась Надежда Скардино, которая ушла на дистанцию 36-й, а финишировала 14-й (+2 мин. 07,4 сек. ; 1). Ирина Кривко заняла 17-е место (+2 мин. 18,7 сек. ; 2). Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева стартовала девятой и долгое время была в числе претендентов на медали, но на последнем огневом рубеже промахнулась четыре раза и в итоге заняла 37-е место (+3 мин. 51,5 сек. ; 6). У Надежды Писаревой 44-я итоговая позиция (+4 мин. 35,0 сек. ; 3).

Позже состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. В ней выступят три представителя Беларуси: Владимир Чепелин, Антон Смольский, Сергей Бочарников.
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1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Кузьмина А.
Словакия
3.
Бескон А.
Франция
12.02.2018 13:10 Олимпийский турнир Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 30.35,3
2 Анастасия Кузьмина Словакия +29,4
3 Анаис Бескон Франция +29,6
4 Марта Ольсбу Норвегия +01.07,3
5 Ханна Эберг Швеция +01.08,9
6 Дениза Херманн Германия +01.19,4
7 Вероника Виткова Чехия +01.37,3
8 Лена Хекки Швейцария +01.41,5
9 Тирил Экхофф Норвегия +01.47,8
10 Мона Брорссон Швеция +01.54,5
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