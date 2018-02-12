Домрачева финишировала 37-й в гонке преследования на ОИ-2018
12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Немка Лаура Дальмайер победила в гонке преследования ОИ-2018, белоруски не попали в число призеров, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Немецкая биатлонистка завевала второе золото на нынешних Играх. После победы в спринте Дальмайер подтвердила свой высокий класс и в сегодняшнем пасьюте на 10 км.
Она лучше других приноровилась к непростым погодным условиям и при сильном ветре лишь однажды промахнулась на четырех огневых рубежах, показав отличное время — 30 мин. 35,3 сек. Серебро завоевала представительница Словакии Анастасия Кузьмина, которая при четырех неточных выстрелах отстала от чемпионки на 29,4 сек. Бронза у француженки Анаис Бескон (+29,6 сек. ; 1 промах).
Лучшей из четырех белорусских биатлонисток оказалась Надежда Скардино, которая ушла на дистанцию 36-й, а финишировала 14-й (+2 мин. 07,4 сек. ; 1). Ирина Кривко заняла 17-е место (+2 мин. 18,7 сек. ; 2). Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева стартовала девятой и долгое время была в числе претендентов на медали, но на последнем огневом рубеже промахнулась четыре раза и в итоге заняла 37-е место (+3 мин. 51,5 сек. ; 6). У Надежды Писаревой 44-я итоговая позиция (+4 мин. 35,0 сек. ; 3).
Позже состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. В ней выступят три представителя Беларуси: Владимир Чепелин, Антон Смольский, Сергей Бочарников.
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|12.02.2018 13:10
|Олимпийский турнир
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|30.35,3
|2
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+29,4
|3
|Анаис Бескон
|Франция
|+29,6
|4
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+01.07,3
|5
|Ханна Эберг
|Швеция
|+01.08,9
|6
|Дениза Херманн
|Германия
|+01.19,4
|7
|Вероника Виткова
|Чехия
|+01.37,3
|8
|Лена Хекки
|Швейцария
|+01.41,5
|9
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+01.47,8
|10
|Мона Брорссон
|Швеция
|+01.54,5