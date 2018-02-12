Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 4 1 2
2 Нидерланды 3 2 2
11 Россия 0 1 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32531347/
12 февраля 2018, 14:37 | Биатлон | Sports.kz

Биатлонистка Вишневская стала 20-й в пасьюте Олимпиады-2018

На Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) состоялась женская биатлонная гонка преследования на 10 километров, сообщает Sports.kz.

Золотую медаль пасьюта выиграла немка Лаура Дальмайер, «серебро» взяла Анастасия Кузьмина из Словакии, бронзовой призеркой стала французская стреляющая лыжница Анаис Бескон.

Казахстанская спортсменка Галина Вишневская завершила гонку на 20-м месте, допустив один промах. Другая наша соотечественница Дарья Климина с восемью промахами стала 57-й.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Кузьмина А.
Словакия
3.
Бескон А.
Франция
12.02.2018 13:10 Олимпийский турнир Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 30.35,3
2 Анастасия Кузьмина Словакия +29,4
3 Анаис Бескон Франция +29,6
4 Марта Ольсбу Норвегия +01.07,3
5 Ханна Эберг Швеция +01.08,9
6 Дениза Херманн Германия +01.19,4
7 Вероника Виткова Чехия +01.37,3
8 Лена Хекки Швейцария +01.41,5
9 Тирил Экхофф Норвегия +01.47,8
10 Мона Брорссон Швеция +01.54,5
Смотреть полные результаты гонки

Биатлон

Губерниев: Вишневская может стать настоящим сопрано мирового биатлона

Губерниев: Вишневская может стать настоящим сопрано мирового биатлона

Известный российский комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz медальные перспективы лидера сборной Казахстана по биатлону Галины Вишневской на Олимпийских Играх в южнокорейском Пхенчхане.
Еще 1 новость   Все новости
12 февраля

«Для меня он никто и для Головкина тоже». Наставник GGG прокомментировал вызов Джермалла Чарло

«GGG нокаутируют, это лишь вопрос времени». Тренер экс-чемпиона мира высказался о реванше Головкина и Альвареса

«Казахский Месси» Сейдахмет подписал контракт с «Уфой»

Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?