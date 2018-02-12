Биатлонистка Вишневская стала 20-й в пасьюте Олимпиады-2018
На Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) состоялась женская биатлонная гонка преследования на 10 километров, сообщает Sports.kz.
Золотую медаль пасьюта выиграла немка Лаура Дальмайер, «серебро» взяла Анастасия Кузьмина из Словакии, бронзовой призеркой стала французская стреляющая лыжница Анаис Бескон.
Казахстанская спортсменка Галина Вишневская завершила гонку на 20-м месте, допустив один промах. Другая наша соотечественница Дарья Климина с восемью промахами стала 57-й.
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|12.02.2018 13:10
|Олимпийский турнир
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|30.35,3
|2
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+29,4
|3
|Анаис Бескон
|Франция
|+29,6
|4
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+01.07,3
|5
|Ханна Эберг
|Швеция
|+01.08,9
|6
|Дениза Херманн
|Германия
|+01.19,4
|7
|Вероника Виткова
|Чехия
|+01.37,3
|8
|Лена Хекки
|Швейцария
|+01.41,5
|9
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+01.47,8
|10
|Мона Брорссон
|Швеция
|+01.54,5