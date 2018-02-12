Биатлонистка Вишневская стала 20-й в пасьюте Олимпиады-2018

Золотую медаль пасьюта выиграла немка Лаура Дальмайер, «серебро» взяла Анастасия Кузьмина из Словакии, бронзовой призеркой стала французская стреляющая лыжница Анаис Бескон.

Казахстанская спортсменка Галина Вишневская завершила гонку на 20-м месте, допустив один промах. Другая наша соотечественница Дарья Климина с восемью промахами стала 57-й.