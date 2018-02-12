«Когда шайба попала в висок, понял, что умирать не страшно»
Встреча со смертью заставила его бояться шайбы и променять хоккей на биатлон. Шокирующая история врача сборной Кореи Сергея Гилева.
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Олимпийская сборная Кореи по биатлону последние два года говорит
«При каждом ударе шайбы я падал на землю и закрывал голову»
— Как вас судьба забросила в Корею?
— В апреле мне позвонил русскоговорящий
— До этого вы работали исключительно в хоккее или был опыт в других видах спорта?
— Нет, я на протяжении 10 лет работал только в хоккейном клубе «Югра» и прошёл вместе с клубом весь путь от первой лиги до двух чемпионств в ВХЛ и перехода в КХЛ.
— Что заставило вас поменять хоккей на биатлон?
— Это было пять лет назад 5 декабря. Мы играли дома с «Витязем». Я стоял на скамейке, но во время одной из атак шайба попала мне в правый висок. Я потерял сознание. У меня была сломана скуловая кость, а рубец виден до сих пор. Хорошо, что это было в
— Долго потом восстанавливались?
— Почти год. Я благодарен руководству клуба и руководству КХЛ, что не бросили меня в это тяжёлое время и сделали всё для успешного восстановления. Я реабилитировался без неврологического дефицита, то есть без серьезных осложнений для мозга.
— Память и основные функции мозга к вам вернулись быстро?
— Память у меня почти не пропадала. Единственное, что я не мог понять, когда пришёл в сознание, где я нахожусь. Я пришёл в сознание уже в реанимации, когда увидел надо мной родных и близких.
— После этого ходили на хоккей?
— Да, но очень боялся шайбы. Когда меня выписали из больницы, старший брат увёз меня к родителям в деревню. Я очень долго жил там и восстанавливался. Помогали свежий воздух, родные стены, мама и папа. Когда я вернулся в хоккейный клуб, первое время вообще не выходил на ледовую коробку. При каждом ударе шайбы о борт я рефлекторно приседал, а при сильном ударе падал на землю и закрывал голову руками. После этого руководство клуба и тренерский персонал пошли мне навстречу. Я не стоял возле лавки, а стоял в зоне, защищённой стеклом и сеткой, у торцевого борта.
«Лапшину таскали велотренажёр по снегу на санях»
— У хоккея и биатлона разная специфика. Сложно дался переход?
— Я очень близко дружу с лыжником Антоном Гафаровым, и перед Олимпиадой в Сочи я его консультировал. Поэтому представление о работе в циклических видах спорта у меня было.
— В чём различие работы врача в хоккее и биатлоне?
— В интенсивности. В хоккее гораздо выше травматизация и интенсивность передвижения. Ты приехал на арену, начинается раскатка, и после Игры уехал. Здесь больше разъездов, но ты всё время на месте работаешь. У спортсменов разная специфика передвижений. В хоккее акцент на интенсивность, а в биатлоне — на выносливость.
— Расскажите о летней травме Тимофея Лапшина. Как вы так быстро помогли ему востановиться, что он уже в декабре показывал неплохие результаты?
— Это громко сказано, что я ему помог восстановиться. В начале мая он дома с ребятами поиграл в футбол. У него
— Вы провели тогда сбор в Новой Зеландии, чем он запомнился?
— Когда мы приехали на снег, чтобы восстановить функцию кардиоресператорной системы Тимофея, мы с массажистом Серёгой Головачёвым каждый раз таскали к стрельбище велотренажёр по снегу. Сначала 500 метров вниз, затем Тимофей крутил его, надевал ортез, потом стрелял. Потом мы снова тащили этот тренажёр 500 метров в гору на санках.
— Почему он сначала крутил педали, а потом надевал ортез?
— Крутил без ортеза, чтобы ликвидировать гипертрофию мышц, а когда слезал к велосипеда и шёл по снегу на рубеж, надевал его, чтобы не было лишних движений. Так мы занимались с ним три недели, потом много занимались с резинками и делали статическую работу. Всё было направлено на то, чтобы восстановить мышечный баланс задней поверхности бедра.
— Как в Корее относятся к русской половине команды?
— Мне трудно об этом сказать, потому что в работе я не сталкиваюсь с другими корейскими тренерами. У них клубная система, но я не знаю всех нюансов. Я напрямую общаюсь с русскими ребятами и теми корейскими тренерами, которые работают в олимпийской команде.
— У вас контракт до конца олимпийского сезона?
— Пока до 31 марта.
«Хоккеисты зашивали ухо прямо в раздевалке»
— Существует ли в биатлонном мире обмен опытом среди коллег?
— Я не очень хорошо знаком с врачами из биатлонного мира, но по ходу этапов Кубка мира мне приходится с ними знакомиться в стартовом городке. В основном общаюсь с русскоговорящими ребятами — нашими, белорусами, украинцами. Хорошо общаюсь с физиотерапевтами сборных Украины и Словакии. Если у меня возникают
— Какую самую жуткую травму вы наблюдали?
— Был случай, когда хоккеисту коньком разрезало поверхностную мышцу шеи. Однажды в матче со «Слованом» хоккеисту шайбой рассекло ушную раковину. Нам пришлось останавливать кровотечение и зашивать ухо прямо в раздевалке. Но самое ужасное — это попадание мне шайбой в висок. Массажист её потом подобрал, и она хранится у меня дома под колпачком со слепком моей крови.
— Когда дома на неё смотрите, ужас не пронизывает?
— Нет. Она не пронизывает. Единственное, что после травмы я начал
— Что изменилось?
— Я понял, что умирать не страшно. Страшно за близких родственников, которые бегают вокруг тебя и плачут.
— У вас есть в жизни
— Нет. Я благодарен докторам окружной клинической больницы
— За время работы у вас появился интерес к биатлону? Было бы интересно продолжить работу в России?
— Мне нравится биатлон. Я очень люблю спорт. Сам пришёл в него через лёгкую атлетику.
«У Прокунина нет синдрома «я знаю всё»
— Помимо «Югры» за кого болеете?
— Я переживаю за происходящее сейчас в родном клубе. Болею за «Магнитку», за «Трактор», «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Авангард». У меня дружеские отношения с докторами этих клубов. В этом году также поддерживаю хабаровский «Амур», потому что там врачом работает Андрюха Мартемьянов, с которым в Тюмени у нас дочери ходили в один класс.
— На «Западе» у вас есть симпатии?
— Более за ЦСКА, потому что там работает тренером Дмитрий Юшкевич и наш бывший тренер вратарей, мой земляк Костя Власов, который защищал ворота ещё нашего тюменского «Рубина».
— Кто из хоккейного мира вас больше всех удивляет?
— Мне очень импонирует Никита Гусев. Он к нам пришёл из хабаровского «Амура». У него были определённые сложности с восприятием мира, но Юшкевич нашёл к нему подход, и в тот сезон они хорошо заиграли всей тройкой Магогин, Булянский и Гусев.
— Что вы подразумеваете под сложностями с восприятием мира?
— Тогда он только стоял на начальном пути своей звёздной карьеры и в связи с этим испытывал определённые трудности, но сейчас он совсем другой, что показывает его игра в СКА. Именно Юшкевич его сделал другим человеком. Из других видов спорта выделил бы Евгения Дементьева и Сергея Крянина, с которым мы дружим семьями. Вот у Сергея Михайловича неординарная личность — младший сын Авдей. У него старшая дочь Ульяна — сноубордистка, средний сын — хоккеист, а младший Авдей руководит их тренировочным процессом.
— Вас не удивляет, что ребята из сборной Кореи, которые не могли пробиться в сборную России, в этом году нередко обыгрывают россиян, притом что тренирует их наш же специалист Андрей Прокунин?
— Наверное, дело в менеджменте, мне трудно об этом судить. Мне с Андреем очень комфортно работается. Я с тренерами часто дискутирую и всегда прошу объяснить, почему они
— Что вам бы хотелось попробовать в этой жизни, чего ещё не пробовали?
— Я хочу научиться кататься на сноуборде, но мир меня постоянно от этого отводит.
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