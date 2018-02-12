Болельщик: На Олимпиаде у нас хотели отобрать флаг России, но мы не отдали

«На биатлоне подошла женщина в немецкой одежде и сказала, что надо убрать наш флаг. Не знаю, почему. Мы сказали, что уберём, а сами не убрали. Она позвала полицию, которая заставила нас убрать флаг. Вернее, мы его только опустили, а убирать совсем не стали. Отобрать хотели, но флаг у нас на удочке — удочку не отдали! Мы спрашивали, по какой причине нужно убирать российский флаг, а они нам не объясняли.



Мы приехали из Свердловской области. В первую очередь хотели поболеть за Шипулина и Устюгова — не получилось, но всё равно поддерживаем наших ребят. Если не считать того инцидента с немкой и полицейским, все к нам относятся только положительно. Ни одной проблемы ещё не было. Корейцы обнимаются, целуются, наши флаги мажут на щёки», — сказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.