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12 февраля 2018, 14:32 | Олимпизм | Чемпионат.com

Болельщик: На Олимпиаде у нас хотели отобрать флаг России, но мы не отдали

Болельщик из Свердловской области, приехавший в Южную Корею поддержать сборную России на Олимпийских играх—2018, рассказал, как его просили убрать российский флаг во время биатлонной гонки.

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«На биатлоне подошла женщина в немецкой одежде и сказала, что надо убрать наш флаг. Не знаю, почему. Мы сказали, что уберём, а сами не убрали. Она позвала полицию, которая заставила нас убрать флаг. Вернее, мы его только опустили, а убирать совсем не стали. Отобрать хотели, но флаг у нас на удочке — удочку не отдали! Мы спрашивали, по какой причине нужно убирать российский флаг, а они нам не объясняли.

Мы приехали из Свердловской области. В первую очередь хотели поболеть за Шипулина и Устюгова — не получилось, но всё равно поддерживаем наших ребят. Если не считать того инцидента с немкой и полицейским, все к нам относятся только положительно. Ни одной проблемы ещё не было. Корейцы обнимаются, целуются, наши флаги мажут на щёки», — сказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
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