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Летние игры в Пхёнчхане
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2 Нидерланды 3 2 2
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12 февраля 2018, 14:26 | Олимпизм | Sports.kz

Пхенчхан. Медальное безумие

Все случилось! На раз-два-три. Уже на третий день Белой Олимпиады в Южной Корее был сделан первый взнос в копилку олимпийских наград сборной Казахстана. Дай Бог, не последний… За эту «бронзу» всей стране необходимо благодарить могулистку-фристайлершу Юлию Галышеву, которая и с незалеченной травмой сумела «выстрелить» на Играх — и угодить точно в призовую тройку.

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© РИА "Новости"

Многие серьезные аналитические компании мира предрекали перед этой Олимпиадой казахстанской делегации максимум одну награду — и в качестве ее обладателя всем им виделась точно не Юля. Но наша спортсменка в очередной раз в своей карьере сумела заткнуть рты недоброжелателям и взять с бою место на пьедестале — пусть и ничем особенным для нее не отличающегося от этапов Кубка Мира, по словам самой же Галышевой, соревнования. Аппетит, однако, как известно, приходит обычно во время непосредственно еды…

На самом деле, значимость этой бронзовой награды, завоеванной на старте Олимпийских Игр, для Казахстана переоценить практически невозможно. Своим удачным выступлением Юлия сразу же очень высоко задрала планку наших надежд относительно всех остальных ведущих казахстанских олимпийцев. И относительно не ведущих пока — тоже. И, в то же самое время, медаль, завоеванная Галышевой, сразу же сбросила со всех наших земляков очень нелегкий в моральном плане груз ответственности, довлевший над всеми претендентами на награды Олимпиады из числа спортсменов Казахстана. Это ведь только министру культуры и спорта насчет олимпийских перспектив отечественных атлетов легко заявлять: «Обречены на успех!». Отдуваться ведь потом в Пхенчхане за столь громогласные заявления не ему…

Теперь же, когда этот очень сложный психологический барьер, верится, преодолен, мы вправе, думается, ждать, что почин своей подруги по команде постараются изо всех поддержать и ее непосредственные коллеги Дмитрий Рейхерд с Павлом Колмаковым, и лыжник Алексей Полторанин, и фигурист Денис Тен, и биатлонистка Галина Вишневская, и кто-нибудь из конькобежцев с шорт-трекистами… Губа, скажете, не дура?.. А то! Не просто же только ради следования олимпийскому принципу «главное не победа, а участие» с максимальной выкладкой напряженно готовились все они к этим Играм четыре года! Не просто же, правда?..

Праздновать этот сколь долгожданный, столь и желанный успех сейчас, безусловно, некогда. Впереди еще немало стартов с участием отечественных атлетов, от каждого из которых мы будем теперь ждать максимально возможного результат — такого плана, как показала Юлия Галышева. Мировые рейтинговые агентства с их пессимистичными прогнозами на счет многочисленной сборной целого государства усилиями одной только хрупкой на вид девушки с невероятно прочным стержнем внутри команде Казахстана уже удалось посрамить. Дальше, очень хочется надеяться, — больше.

Завоеванием этой награды Юлия, что называется, «расколдовала» для Казахстана олимпийский фристайл. Прекрасная половина нашей команды по могулу в Пхенчхане свою задачу выполнила просто превосходно. Теперь очередь за могулистами… Разве Дмитрию с Павлом не зазорно будет выступить в итоге хуже, чем сделала это их по-настоящему героическая подруга по сборной?! Отлично стимулировала Рейхерда и Колмакова к борьбе за места на пьедестале Галышева, что и говорить. Мотивация у наших ребят теперь, хочется верить, плещет через край…

А еще казахстанцы выступят сегодня в биатлоне, в конькобежном спорте и в горных лыжах. Чего нам ждать от наших земляков в нынешний понедельник от представителей этих видов?..

Будем, несмотря ни на что, ждать наград. Все реально, пусть даже на вид — ненормально. Спасибо Юлии Галышевой за обрушившееся на нас олимпийское медальное безумие!
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