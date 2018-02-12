Эмоции про запас
Первая за двадцать лет Олимпиада без игроков НХЛ, первая тренировка нашей мужской сборной после прибытия в Пхёнчхан, первое знакомство с женским хоккеем. Первые сутки на Играх наши хоккеисты провели весьма насыщенно и нетривиально.
Странно было подходить к площадке, зная, что ни одного НХЛовца не увидишь. Бывших — да, но действующих — нет. Впервые за 20 лет хоккейный турнир Олимпиады пройдёт без ярчайших мировых звезд. Как бы в насмешку над этим, тестируя экранную графику, телевизионщики выбрали титр «Гол. Никлас Бэкстрем».
Он сейчас не здесь, и быть не может, как и все прочие игроки НХЛ. Окажись они в составе нашей сборной, первая официальная тренировка вызвала бы у зарубежных журналистов больший ажиотаж. Но и на Дацюка с Ковальчуком, а также на остальных игроков пришли посмотреть иностранцы. Разумеется, были и словаки. Первый матч — именно с ними.
Ну, а наших репортеров было множество.
— Задача была разбегаться, продышаться. Вчера практически весь день в дороге, пока заселились, то, сё… Но тренировка прошла довольно интенсивно.
— Почему первым вратарём выбран Василий Кошечкин? — разумеется, в первую очередь всех интересовали подробности состава.
— Знаете, главное — быть уверенным. Если сейчас решили, что на нём остановились, то Василий должен почувствовать, что в него верят. Тогда игра
— Сейчас все ломают голову, какая роль у Мозякина? — и действительно, пересуды о составе велись главным образом вокруг Сергея. Непонятно было, какова его роль. Вроде бы не тот нападающий, которого стоит держать про запас.
— Мы знаем его качества. Знаем, что он хорош в большинстве. Идея есть выставлять его в большинстве, но, главное, нужно держать его в тонусе, в игре, — Витолиньш столько раз отвечал на подобные вопросы, что превратился в опытного оратора. Спокойно и кратко он описал непростую ситуацию. —
— Как он сам это воспринимает?
— Я думаю, все ребята воспринимают правильно. Мы же приехали не на
Что ж, Витолиньш ловко ушёл от прямого ответа. Так же складно он провёл теоретическую часть тренировки. Пока он давал задание хоккеистам, Олег Знарок стоял в сторонке. Он вообще не принимал непосредственного участия в занятии. Немножко покатался,
— Команда некоторое время находилась под плановой нагрузкой, сейчас плановый выход в лучшую форму. По первой тренировке как вы оцениваете физическое состояние?
— Об этом лучше тренеров спросить. Старались выполнять все требования на максимальных скоростях. Готовимся планово.
— Но вы же профессионал, анализируете собственное самочувствие. Каково оно сейчас?
— Всё отлично, — Сергей был весьма скуп на слова. С чего бы вдруг? Они только прилетели, ни журналисты, ни соперники просто не могли успеть испортить настроение. Пришлось уточнить.
— А моральное состояние? Есть ли эдакий олимпийский подъём, порыв?
— Ничего этого нет, потому что самое главное впереди, нужно экономить эмоции, экономить внутренние психологические силы. Так что, когда выйдем на лёд, на первую официальную игру, наверное,
— Экономить эмоции — ваше собственное решение? — вдруг, думаю, это такая установка тренеров.
— Конечно, собственное, — ничего удивительного, Широков — личность зрелая и самодостаточная. — Я думаю, это правильно, потому что впереди непростые матчи. И в физическом, и в эмоциональном плане. За нас все болеют, надо сейчас успокоиться и подготовиться к игре.
— Может, и в соцсети не ходить? На всякий случай, чтобы эмоции не тратить?
— Может, и не ходить, — Сергей среагировал моментально. — Может, и не читать, что вы пишете. Каждый готовится
Тренеры тоже знают. И про души игроков, и про тела.
— Физическую форму игроки набирают в должном темпе?
— Я думаю, да. Сейчас мы отходим потихоньку, потому что довольно большую работу провели. Ещё чувствуется некоторая тяжесть, но нужно пару игр провести, — Витолиньш чуть засомневался — Может, даже первую игру надо будет втянуться, и дальше по нарастающей пойдет.
Что же до настроя, то в качестве развлечения всей командой мужчины сходили накануне на женский хоккей. Наши проиграли канадкам 0:5, что не удивительно. Другое удивило столь взыскательную публику, и удивило приятно. Витолиньш даже заулыбался.
— Я вчера вообще впервые был на женском хоккее. Немного другая игра, но довольно интенсивная. И понравилось, что они очень хорошо играют клюшками, — это потому что меньше силового соперничества. — И наши девушки весьма хорошо играли. Конечно, мастерства и скорости не хватало, но игра клюшкой в порядке. И столько моментов! — чувствовалось, что как у тренера, у него нет претензий к самоотверженности женской команды. — До последних секунд
— Получилось серьёзно воспринимать женский хоккей? Или как некую комедию смотрели?
— Нет, почему, была насыщенная хорошая игра, — Витолиньш, кажется, даже обиделся за хоккеисток. — И толкались, и защищались, и силовые приёмы были, и под шайбу бросались. Надо отдать нашим должное, несмотря на счёт, я считаю, достойно сыграли.
Теперь достойной игры надо ждать от мужчин. Но, желательно, с другим счетом.
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