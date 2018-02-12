Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 4 1 2
2 Нидерланды 3 2 2
11 Россия 0 1 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32530681/
12 февраля 2018, 13:29 | Олимпизм | Газета.Ру

Американские СМИ назвали флаги России на Играх унижением МОК

Американский журналист Дэн Ветцел резко высказался по поводу демонстраций российскими болельщиками национальной символики на трибунах стадионов в Пхенчхане. Об этом сообщает yahoo.com.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Если Международный олимпийский комитет (МОК) хотел унизить Россию нейтральным флагом, то у него не очень получилось. Похоже, что это русские фанаты унижают МОК, распевая песни и национальный гимн на Олимпиаде-2018. Они попросту игнорируют все запреты.

Журналист отметил, что МОК не должен был применять полумер по отношению к России.

«Эта страна либо есть на Играх, либо нет. Вместо этого мы получаем картину, когда в воскресенье целый сектор на трибуне заполняют люди в цветах российского флага, а у них на футболках написаны буквы, которые вместе складываются в фразу “Россия в моем сердце”. Это видели все, это невозможно было не увидеть», — написал Ветцел.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

Умер сын кинорежиссера Сергея Соловьева

Песков рассказал о болезни Путина

В киевском ресторане задержали Михаила Саакашвили

Ягудин ответил Вагнер по поводу обвинений Загитовой
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?