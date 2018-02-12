Американские СМИ назвали флаги России на Играх унижением МОК
Американский журналист Дэн Ветцел резко высказался по поводу демонстраций российскими болельщиками национальной символики на трибунах стадионов в Пхенчхане. Об этом сообщает yahoo.com.
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«Если Международный олимпийский комитет (МОК) хотел унизить Россию нейтральным флагом, то у него не очень получилось. Похоже, что это русские фанаты унижают МОК, распевая песни и национальный гимн на Олимпиаде-2018. Они попросту игнорируют все запреты.
Журналист отметил, что МОК не должен был применять полумер по отношению к России.
«Эта страна либо есть на Играх, либо нет. Вместо этого мы получаем картину, когда в воскресенье целый сектор на трибуне заполняют люди в цветах российского флага, а у них на футболках написаны буквы, которые вместе складываются в фразу “Россия в моем сердце”. Это видели все, это невозможно было не увидеть», — написал Ветцел.
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