Исинбаева о выступлении россиян на ОИ-2018: Чувствую, золото не за горами

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В субботу шорт-трекист Семен Елистратов принес России первую медаль Олимпиады в Пхенчхане, выиграв бронзу на дистанции 1500 метров, а в понедельник российские фигуристы стали вторыми в командном турнире.

«Поздравляю сборную команду России по фигурному катанию с завоёванным серебром. Мне очень нравится тенденция, чувствую, золото не за горами», — написала Исинбаева на своей странице в Instagram.

Россияне выступают на Играх-2018 в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR).