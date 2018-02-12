Исинбаева о выступлении россиян на ОИ-2018: Чувствую, золото не за горами
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева выразила надежду, что скоро российские спортсмены сумеют завоевать золото на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
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«Поздравляю сборную команду России по фигурному катанию с завоёванным серебром. Мне очень нравится тенденция, чувствую, золото не за горами», — написала Исинбаева на своей странице в Instagram.
Россияне выступают на Играх-2018 в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR).
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