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12 февраля 2018, 13:17 | Фигурное катание | Р-Спорт

Исинбаева о выступлении россиян на ОИ-2018: Чувствую, золото не за горами

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева выразила надежду, что скоро российские спортсмены сумеют завоевать золото на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

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© РИА "Новости"

В субботу шорт-трекист Семен Елистратов принес России первую медаль Олимпиады в Пхенчхане, выиграв бронзу на дистанции 1500 метров, а в понедельник российские фигуристы стали вторыми в командном турнире.

«Поздравляю сборную команду России по фигурному катанию с завоёванным серебром. Мне очень нравится тенденция, чувствую, золото не за горами», — написала Исинбаева на своей странице в Instagram.

Россияне выступают на Играх-2018 в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR).
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