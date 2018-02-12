Знаменосец олимпийских атлетов из России является поклонницей Плющенко и Канаевой

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Из-за отстранения Олимпийского комитета России отечественные спортсмены выступают на соревнованиях под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. На церемонии открытия 9 февраля они прошли под флагом Международного олимпийского комитета, который пронес волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.

«В России много великих спортсменов, поэтому я всегда обращаю внимание на них на Олимпийских играх, — сказала собеседница агентства. — Я — большая поклонница фигурного катания и художественной гимнастики. К тому же, у России есть [шорт-трекист] Виктор Ан, который раньше выступал за сборную Южной Кореи. Поэтому у меня сложилось хорошее впечатление от российских спортсменов».

«Хотя большинство моих любимых спортсменов, таких как Евгений Плющенко и Евгения Канаева, уже завершили карьеру, я продолжаю следить за российскими спортсменами», — добавила знаменосец.

Также собеседница агентства рассказала, что помимо спорта она увлекается российской культурой.

«Мне нравится русская культура. Я слушала “Концерт для фортепиано с оркестром № 2” Рахманинова и увертюру “1812 год” Чайковского, когда я готовилась к тесту по схоластике в колледже», — сказала она.