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12 февраля 2018, 13:16 | Олимпизм | ТАСС

Знаменосец олимпийских атлетов из России является поклонницей Плющенко и Канаевой

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Знаменосец олимпийских атлетов из России на церемонии открытия Игр в Пхёнчхане Хон Хе Лин является поклонницей олимпийских чемпионов фигуриста Евгения Плющенко и Евгении Канаевой (художественная гимнастика). Об этом знаменосец рассказала ТАСС.

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© РИА "Новости"

Из-за отстранения Олимпийского комитета России отечественные спортсмены выступают на соревнованиях под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. На церемонии открытия 9 февраля они прошли под флагом Международного олимпийского комитета, который пронес волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.

«В России много великих спортсменов, поэтому я всегда обращаю внимание на них на Олимпийских играх, — сказала собеседница агентства. — Я — большая поклонница фигурного катания и художественной гимнастики. К тому же, у России есть [шорт-трекист] Виктор Ан, который раньше выступал за сборную Южной Кореи. Поэтому у меня сложилось хорошее впечатление от российских спортсменов».

«Хотя большинство моих любимых спортсменов, таких как Евгений Плющенко и Евгения Канаева, уже завершили карьеру, я продолжаю следить за российскими спортсменами», — добавила знаменосец.

Также собеседница агентства рассказала, что помимо спорта она увлекается российской культурой.

«Мне нравится русская культура. Я слушала “Концерт для фортепиано с оркестром № 2” Рахманинова и увертюру “1812 год” Чайковского, когда я готовилась к тесту по схоластике в колледже», — сказала она.
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