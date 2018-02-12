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12 февраля 2018, 13:10 | Биатлон | Чемпионат.com

Гилев: Биатлонисты Кореи обыгрывают россиян? Наверное, дело в менеджменте

Врач сборной Кореи по биатлону Сергей Гилёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову рассказал о травме Тимофея Лапшина, которую он получил летом, а также поделился впечатлениями от работы с тренером Андреем Прокуниным.

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© AFP 2018

«Громко сказано, что я помог Лапшину восстановиться. В начале мая он дома с ребятами поиграл в футбол. У него что-то хрустнуло в колене, а МРТ показало повреждение связок коленного сустава. Точный диагноз я, исходя из врачебной тайны, озвучить не могу. Его тут же отвезли в Корею и там прооперировали в одной из клиник, после чего он почти два месяца жил в Корее. С ним рядом был генеральный секретарь — второй человек в Союзе биатлонистов Корее. С ним занимался корейский физиотерапевт. В начале августа он поехал с нами на сбор, и мы уже стали с ним работать. Мы разработали программу восстановления, но в её успехе не только моя заслуга, но и самого Тимофея и массажистов. Лапшин неукоснительно следовал этой программе. Слава богу, у меня есть опыт восстановления спортсменов после таких повреждений, потому что мы с этим каждый сезон сталкивались в хоккее.

Мне нравится биатлон. Я очень люблю спорт. Сам пришёл в него через лёгкую атлетику. Когда-то бегал 400 и 800 метров, а после 30 лет перешёл на полумарафоны и марафоны. Однажды пробежал 100 км. Я как болельщик увлекаюсь биатлоном и хоккеем. За футболом мало слежу. Это Лапшин с Прокуниным ярые поклонники футбола и «Спартака», а мы с сервисёром Алексеем Черноусовым болеем за хоккей. Он поклонник «Динамо», а я болею за команды из Восточной конференции.

Удивляет ли меня, что ребята из сборной Кореи, не пробившиеся в сборную России, в этом году нередко обыгрывают россиян? Наверное, дело в менеджменте, мне трудно об этом судить. Мне с Андреем Прокуниным очень комфортно работается. Я с тренерами часто дискутирую и всегда прошу объяснить, почему они каких-то вещей не знают, а делают вид, что знают. Вы разбираетесь в педагогике, медицине, технических нюансах. Нам, врачам, отвечающим за человеческие жизни, с первого курса вбивают в голову: не знаешь — спроси. Не важно, какого статуса профессор, сколько он сделал операций и сколько жизней спас. Если он не знает, всегда спросит даже простого ординатора. У Андрея этого синдрома «я всё знаю» нет. Если он чего-то не знает, всегда спросит. По медицине — у меня, по подготовке лыж — у сервиса. Здесь нет такого, чтобы он принял решение самостоятельно, ни с кем не советовавшись. Он, конечно, следует своему тренерскому направлению, но всегда старается узнавать что-то новое, — сказал Гилёв.
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