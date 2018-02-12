Гилев: Биатлонисты Кореи обыгрывают россиян? Наверное, дело в менеджменте

«Громко сказано, что я помог Лапшину восстановиться. В начале мая он дома с ребятами поиграл в футбол. У него что-то хрустнуло в колене, а МРТ показало повреждение связок коленного сустава. Точный диагноз я, исходя из врачебной тайны, озвучить не могу. Его тут же отвезли в Корею и там прооперировали в одной из клиник, после чего он почти два месяца жил в Корее. С ним рядом был генеральный секретарь — второй человек в Союзе биатлонистов Корее. С ним занимался корейский физиотерапевт. В начале августа он поехал с нами на сбор, и мы уже стали с ним работать. Мы разработали программу восстановления, но в её успехе не только моя заслуга, но и самого Тимофея и массажистов. Лапшин неукоснительно следовал этой программе. Слава богу, у меня есть опыт восстановления спортсменов после таких повреждений, потому что мы с этим каждый сезон сталкивались в хоккее.

Мне нравится биатлон. Я очень люблю спорт. Сам пришёл в него через лёгкую атлетику. Когда-то бегал 400 и 800 метров, а после 30 лет перешёл на полумарафоны и марафоны. Однажды пробежал 100 км. Я как болельщик увлекаюсь биатлоном и хоккеем. За футболом мало слежу. Это Лапшин с Прокуниным ярые поклонники футбола и «Спартака», а мы с сервисёром Алексеем Черноусовым болеем за хоккей. Он поклонник «Динамо», а я болею за команды из Восточной конференции.