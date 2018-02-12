Гилев: Биатлонисты Кореи обыгрывают россиян? Наверное, дело в менеджменте
Врач сборной Кореи по биатлону Сергей Гилёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову рассказал о травме Тимофея Лапшина, которую он получил летом, а также поделился впечатлениями от работы с тренером Андреем Прокуниным.
«Громко сказано, что я помог Лапшину восстановиться. В начале мая он дома с ребятами поиграл в футбол. У него
Мне нравится биатлон. Я очень люблю спорт. Сам пришёл в него через лёгкую атлетику.
Удивляет ли меня, что ребята из сборной Кореи, не пробившиеся в сборную России, в этом году нередко обыгрывают россиян? Наверное, дело в менеджменте, мне трудно об этом судить. Мне с Андреем Прокуниным очень комфортно работается. Я с тренерами часто дискутирую и всегда прошу объяснить, почему они
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