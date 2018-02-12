Сноубордист Автанеев: «Заруба» в финале ОИ в хаф-пайпе будет конкретная
ПХЕНЧХАН, 12 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Борьба за медали в финале соревнований по
хаф-пайпу на Олимпийских играх будет очень серьезная, заявил в интервью РИА Новости российский сноубордист Никита Автанеев.
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«Я был очень удивлен, — сказал Автанеев, комментируя решение Подладчикова не выступать на Олимпиаде. — У Подладчикова программа очень сильная, трюки, но при этом конкуренция без него не ослабла. На Олимпиаде есть полно ребят, которые будут рубиться. Человек пятнадцать здесь точно могут претендовать на подиум. То есть весь финальный состав — 12 человек — это претенденты на медали. Заруба в финале будет конкретная!».
По словам Автанеева, на Олимпиаде успехом для него будет выход в финал. «Конечно, хочется попасть в призы, но и участие в финале Олимпийских игр будет очень большим результатом для меня. Я буду доволен, если пройду в финал», — отметил собеседник агентства.
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