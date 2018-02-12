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12 февраля 2018, 12:36 | Зимние | Р-Спорт

Сноубордист Автанеев: «Заруба» в финале ОИ в хаф-пайпе будет конкретная

ПХЕНЧХАН, 12 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Борьба за медали в финале соревнований по хаф-пайпу на Олимпийских играх будет очень серьезная, заявил в интервью РИА Новости российский сноубордист Никита Автанеев.

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© AFP 2018

Квалификация мужских соревнований по сноуборду в дисциплине хаф-пайп пройдет в Пхенчхане 13 февраля. Ранее олимпийский чемпион Сочи в хаф-пайпе швейцарский сноубордист Юрий Подладчиков сообщил, что не выступит на Играх в Южной Корее из-за травмы.

«Я был очень удивлен, — сказал Автанеев, комментируя решение Подладчикова не выступать на Олимпиаде. — У Подладчикова программа очень сильная, трюки, но при этом конкуренция без него не ослабла. На Олимпиаде есть полно ребят, которые будут рубиться. Человек пятнадцать здесь точно могут претендовать на подиум. То есть весь финальный состав — 12 человек — это претенденты на медали. Заруба в финале будет конкретная!».

По словам Автанеева, на Олимпиаде успехом для него будет выход в финал. «Конечно, хочется попасть в призы, но и участие в финале Олимпийских игр будет очень большим результатом для меня. Я буду доволен, если пройду в финал», — отметил собеседник агентства.
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