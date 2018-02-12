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12 февраля 2018, 12:33 | Фигурное катание | Советский спорт

Сотникова: Серебро наших фигуристов на ОИ-2018 очень близко к золоту

Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова — о выступлении российских фигуристов в командном турнире на ОИ-2018.

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Напомним, россияне завоевали серебро с 66 очками. Победителями стали канадцы (73), на третьем месте сборная США (62).

— Могли взять золото и повторить успех Сочи, но давайте скажем нашей команде спасибо за то, что они на пьедестале с серебром, которое очень близко к золоту, — сказала Сотникова. — Мне приятно почувствовать себя причастной к этой медали — я в Москве комментировала выступление ребят в телеэфире. Спасибо им за медаль.
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