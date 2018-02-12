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12 февраля 2018, 12:31 | Хоккей | Чемпионат.com

Стоа: Капризов — удивительный парень, ему бы в НХЛ играть

Нападающий сборной США Райан Стоа рассказал, кого считает самым опасным игроком в сборной России, а также поделился мнением о Кирилле Капризове.

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«Самый опасный игрок? Это все большие имена — Ковальчук, Дацюк. Выделил бы ещё Гусева. Вообще, проще просто перечислить весь список. У меня отличные отношения с Капризовым, он отличный парень, удивительный. Ему бы в НХЛ играть. У него всё для этого есть. Я не влияю, ему нужно делать то, что лучше для него и семьи. Наш тренер не спрашивал меня про Россию. Наш штаб сам прекрасно во всём разбирается. Я бы сказал, что русские мастеровиты и быстры», — цитирует Стоа «RT на русском».

Американцы сыграют с россиянами в заключительном матче на групповом этапе.
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Хоккей

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