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«Самый опасный игрок? Это все большие имена — Ковальчук, Дацюк. Выделил бы ещё Гусева. Вообще, проще просто перечислить весь список. У меня отличные отношения с Капризовым, он отличный парень, удивительный. Ему бы в НХЛ играть. У него всё для этого есть. Я не влияю, ему нужно делать то, что лучше для него и семьи. Наш тренер не спрашивал меня про Россию. Наш штаб сам прекрасно во всём разбирается. Я бы сказал, что русские мастеровиты и быстры», — цитирует Стоа «RT на русском».

Американцы сыграют с россиянами в заключительном матче на групповом этапе.