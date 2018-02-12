Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 4 1 2
2 Нидерланды 3 2 2
11 Россия 0 1 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32529694/
12 февраля 2018, 12:17 | Хоккей | Чемпионат.com

Форсберг: У Швеции есть абсолютно все, чтобы взять золото Пхенчхана

Известный в прошлом шведский нападающий Петер Форсберг оценил шансы «Тре крунур» на олимпийском турнире в Пхёнчхане.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2018

«Было бы странно самоустраняться за две недели до конца Олимпиады. Конечно, у сборной Швеции прекрасные шансы, мы можем завоевать золото. Зачем начинать турнир, если не ставить задачу выиграть у всех? Считаю, что у Швеции мастеровитая и одновременно жёсткая команда, которой по силе взять золото. Нельзя ставить цель попасть в полуфинал. Нужно выиграть золото, все данные для этого есть», — приводит слова Форсберга Hockeynews.se.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Хоккей

Еще 7 новостей   Все новости

Трегубов: американцы и британцы со мной не здороваются. Ну и пошли они в...

«Русским нигде нельзя давать участвовать». Что пишут зарубежные СМИ сегодня

Родченков: более 20 стран используют допинг. Я создал эту систему и сожалею

Тихонов: Круглов – подонок. Кущенко – подонок! Всех к ответственности
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?