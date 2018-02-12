Форсберг: У Швеции есть абсолютно все, чтобы взять золото Пхенчхана

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Было бы странно самоустраняться за две недели до конца Олимпиады. Конечно, у сборной Швеции прекрасные шансы, мы можем завоевать золото. Зачем начинать турнир, если не ставить задачу выиграть у всех? Считаю, что у Швеции мастеровитая и одновременно жёсткая команда, которой по силе взять золото. Нельзя ставить цель попасть в полуфинал. Нужно выиграть золото, все данные для этого есть», — приводит слова Форсберга Hockeynews.se.