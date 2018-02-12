Не в Коляде дело: был ли у россиян шанс стать первыми?
Россия выиграла бы командный турнир и после провала Коляды, если бы прыгнула выше головы и рискнула.
Подводя итоги командного турнира фигуристов, приходится констатировать: в такого рода соревнованиях, если в
А вот у мужчин, соревнования которых после появления большого количества четверных прыжков стали непредсказуемыми, для нас все сложилось в другую сторону. Ведь даже при всей нестабильности, Коляда за сезон на официальных соревнованиях ни разу не набирал эти ужасные 74,36 баллов в короткой программе. Можно ли присоединиться к мнению, что роковой просчет оказался в том, что после неудачных выступлений соперников фигурист не упростил программу? Сам Михаил с журналистами по ходу командного турнира не общается, но как знать, может быть он, наоборот, в сложившейся ситуации хотел выдать сильный прокат и сразу создать задел для команды? Ведь как заметила тренер Нина Мозер: «Он же не приехал сюда для того, чтобы падать, плохо кататься, ошибаться и проигрывать». После первого дня мы отставали от Канады на 4 балла, а в итогом зачете — на 7. Реально ли было их отыграть? Да, если бы удалось выступить на пределе своих возможностей, рискуя перспективами в личном турнире пар и при объективном судействе у женщин в короткой программе.
ТАНЦЫ: НЕ СМОГЛИ ОБОЙТИ ШИБУТАНИ
В этом виде мы гарантированно уступали Канаде два балла, не было же уверенности, что обойдем американцев и итальянцев. Итальянцев
ЖЕНЩИНЫ: СПОРНОЕ СУДЕЙСТВО
В этом виде наши Евгения Медведева и Алина Загитова блестящим образом принесли в копилку команды 20 очков. Здесь все в большей степени зависело от того, насколько отстанут канадки. В короткой программе Кейтлин Осмонд первый элемент программы получился крайне неоднозначным: вместо каскада из тройных флипов и тулупа был исполнен сольный тройной флип, затем нечто похожее на одинарный прыжок и затем недокрученный второй прыжок. Каскад все же засчитали как 3−3 с недокрутом на тулупе, хотя правилами такого рода комбинации в короткой программе не предусмотрены. Другой фигуристке, возможно, за все это поставили бы 0 как за недопустимый элемент. А это уже минус 6,5 баллов, а значит — 7 место, и 4 балла в копилку команды вместо 8, это добавило бы нам плюс 4 балла разницы .
ПАРЫ: НЕ СТАЛИ РИСКОВАТЬ
В этом виде в полной мере сказалась расстановка приоритетов: канадцы решили оставить на произвольную программу свою главную силу Дюамель/Редфорд, мы решили поберечь Тарасову/Морозова для личного турнира. Оставь и мы, все как есть, могли бы обойти кленовые листья и гарантированно добавить еще 1 балл разницы, правда рискуя физически вымотать нашу главную надежду в парах.
МУЖЧИНЫ: ТАК И НЕ ДЕРНУЛИ ЧАНА
После того, как было принято решение, что Коляда остается на произвольную программу, у него оставался вариант заставить всех забыть о первом дне соревнований. Надо было
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