Не в Коляде дело: был ли у россиян шанс стать первыми?

Подводя итоги командного турнира фигуристов, приходится констатировать: в такого рода соревнованиях, если в каком-то виде случится потеря баллов, потом всем придется выкладываться на пределе сил и возможностей при сумасшедшем желании итоговой победы, конечно. Ведь еще до старта командного турнира было понятно, что, если у женщин и танцоров картинах примерно ясна: российское преимущество в первом над Канадой будет нивелировано отставанием во втором, то у мужчин и пар никаких гарантий у фаворитов нет. Шикарный прокат короткой программы от Евгении Тарасовой и Владимира Морозова вовсе не был ожидаемым. Потому что у них за спиной висел груз неудачного проката на чемпионате Европы, после которого ребята остались только пятыми. Не радовал и финал «Гран-при», в котором Женя и Володя оказались слабее Алены Савченко и Бруно Массо.

А вот у мужчин, соревнования которых после появления большого количества четверных прыжков стали непредсказуемыми, для нас все сложилось в другую сторону. Ведь даже при всей нестабильности, Коляда за сезон на официальных соревнованиях ни разу не набирал эти ужасные 74,36 баллов в короткой программе. Можно ли присоединиться к мнению, что роковой просчет оказался в том, что после неудачных выступлений соперников фигурист не упростил программу? Сам Михаил с журналистами по ходу командного турнира не общается, но как знать, может быть он, наоборот, в сложившейся ситуации хотел выдать сильный прокат и сразу создать задел для команды? Ведь как заметила тренер Нина Мозер: «Он же не приехал сюда для того, чтобы падать, плохо кататься, ошибаться и проигрывать». После первого дня мы отставали от Канады на 4 балла, а в итогом зачете — на 7. Реально ли было их отыграть? Да, если бы удалось выступить на пределе своих возможностей, рискуя перспективами в личном турнире пар и при объективном судействе у женщин в короткой программе.

ТАНЦЫ: НЕ СМОГЛИ ОБОЙТИ ШИБУТАНИ

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_ok_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_ok_video"> <iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/754809768696" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В этом виде мы гарантированно уступали Канаде два балла, не было же уверенности, что обойдем американцев и итальянцев. Итальянцев все-таки смогли, американцев нет. Хотя короткий танец Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву в этот раз удался лучше, чем когда-либо в сезоне, а Алекс и Майя Шибутани, напротив, смотрелись в нем менее ярко чем обычно. К сожалению наша пара потеряла уровни на обязательном элементе -румбе, а в произвольном танце не хватило около 1,5 баллов за технику, хотя преимущество даже в крохотных 0,11 балла за компоненты говорит: судьи танец Кати и Димы признали! Итого: все-таки был шанс опередить американцев, и добавить 2 балла разницы.

ЖЕНЩИНЫ: СПОРНОЕ СУДЕЙСТВО

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_ok_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_ok_video"> <iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/753462086392" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В этом виде наши Евгения Медведева и Алина Загитова блестящим образом принесли в копилку команды 20 очков. Здесь все в большей степени зависело от того, насколько отстанут канадки. В короткой программе Кейтлин Осмонд первый элемент программы получился крайне неоднозначным: вместо каскада из тройных флипов и тулупа был исполнен сольный тройной флип, затем нечто похожее на одинарный прыжок и затем недокрученный второй прыжок. Каскад все же засчитали как 3−3 с недокрутом на тулупе, хотя правилами такого рода комбинации в короткой программе не предусмотрены. Другой фигуристке, возможно, за все это поставили бы 0 как за недопустимый элемент. А это уже минус 6,5 баллов, а значит — 7 место, и 4 балла в копилку команды вместо 8, это добавило бы нам плюс 4 балла разницы .

ПАРЫ: НЕ СТАЛИ РИСКОВАТЬ

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_ok_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_ok_video"> <iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/751709784824" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В этом виде в полной мере сказалась расстановка приоритетов: канадцы решили оставить на произвольную программу свою главную силу Дюамель/Редфорд, мы решили поберечь Тарасову/Морозова для личного турнира. Оставь и мы, все как есть, могли бы обойти кленовые листья и гарантированно добавить еще 1 балл разницы, правда рискуя физически вымотать нашу главную надежду в парах.

МУЖЧИНЫ: ТАК И НЕ ДЕРНУЛИ ЧАНА

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_ok_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_ok_video"> <iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/754722540280" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>