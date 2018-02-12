«Дикие» северокорейские болельщицы на Олимпиаде взбесили соцсети

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Видео с бойкой фан-группой из КНДР, в едином порыве исполняющая песни и национальные танцы, помогая себе аплодисментами и размахивая флагами, выкладывают болельщики, оказавшиеся с ними бок о бок на трибунах. Пользователи, присутствовавшие на соревнованиях по конькобежному спорту и хоккею с шайбой, отмечают, что порой энтузиазм девушек нервирует.

«Это одна из самых диких вещей, которые я когда-либо видел своими глазами! Северокорейское приветствие на Олимпиаде».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">This is one of the wildest things I have ever witnessed with my own two eyes!! A North Korean cheer sqaud at the Olympics ??? <a href="https://t.co/ijJysVGLXf">pic.twitter.com/ijJysVGLXf</a></p>— Matt Stopera (@mattstopera) <a href="https://twitter.com/mattstopera/status/962286061815726081?ref_src=twsrc%5Etfw">10 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Перформанс северокорейцев на многих произвел неизгладимое впечатление.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">When you sit next to <a href="https://twitter.com/hashtag/NorthKorea?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NorthKorea</a>’s cheering squad at speedskating.<a href="https://twitter.com/hashtag/PyeongChang2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PyeongChang2018</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/olympics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#olympics</a> <a href="https://twitter.com/NBCOlympics?ref_src=twsrc%5Etfw">@NBCOlympics</a> <a href="https://t.co/e3TRP7NYiL">pic.twitter.com/e3TRP7NYiL</a></p>— Carl Quintanilla (@carlquintanilla) <a href="https://twitter.com/carlquintanilla/status/962308759723769856?ref_src=twsrc%5Etfw">10 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Болельщиц не останавливает даже громкая поп-музыка , звучащая в перерывах между соревнованиями.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Collaboration with <a href="https://twitter.com/BTS_twt?ref_src=twsrc%5Etfw">@BTS_twt</a> ? North Korean cheering squad shows off Korean ballet moves while BTS' mega hit song Blood, Sweat & Tears is playing <a href="https://t.co/TLveHdCQuC">pic.twitter.com/TLveHdCQuC</a></p>— Sohee Kim (@soheefication) <a href="https://twitter.com/soheefication/status/962318143535251456?ref_src=twsrc%5Etfw">10 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В социальной сети опубликованы десятки видео с представлениями северокорейской делегации на Олимпийских играх, и все они становятся вирусными.

Сборная Северной Кореи на Играх в южнокорейском Пхенчахне состоит из десяти спортсменов. На церемонии открытия Олимпиады команды КНДР и Южной Кореи вышли под единым флагом.