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12 февраля 2018, 11:52 | Хоккей | Lenta.Ru

«Дикие» северокорейские болельщицы на Олимпиаде взбесили соцсети

В Twitter обсуждают безудержных болельщиц из Северной Кореи, приехавших в Пхенчхан поддержать соотечественников на Олимпийских играх. Пользователи отмечают, что команда фанаток в красной форме, хором поющая песни на корейском, выглядит раздражающе.

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© AFP 2018

Видео с бойкой фан-группой из КНДР, в едином порыве исполняющая песни и национальные танцы, помогая себе аплодисментами и размахивая флагами, выкладывают болельщики, оказавшиеся с ними бок о бок на трибунах. Пользователи, присутствовавшие на соревнованиях по конькобежному спорту и хоккею с шайбой, отмечают, что порой энтузиазм девушек нервирует.

«Это одна из самых диких вещей, которые я когда-либо видел своими глазами! Северокорейское приветствие на Олимпиаде».

Перформанс северокорейцев на многих произвел неизгладимое впечатление.

Болельщиц не останавливает даже громкая поп-музыка, звучащая в перерывах между соревнованиями.

В социальной сети опубликованы десятки видео с представлениями северокорейской делегации на Олимпийских играх, и все они становятся вирусными.

Сборная Северной Кореи на Играх в южнокорейском Пхенчахне состоит из десяти спортсменов. На церемонии открытия Олимпиады команды КНДР и Южной Кореи вышли под единым флагом.
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