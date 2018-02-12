«Дикие» северокорейские болельщицы на Олимпиаде взбесили соцсети
В Twitter обсуждают безудержных болельщиц из Северной Кореи, приехавших в Пхенчхан поддержать соотечественников на Олимпийских играх. Пользователи отмечают, что команда фанаток в красной форме, хором поющая песни на корейском, выглядит раздражающе.
Видео с бойкой
«Это одна из самых диких вещей, которые я
Перформанс северокорейцев на многих произвел неизгладимое впечатление.
Болельщиц не останавливает даже громкая
В социальной сети опубликованы десятки видео с представлениями северокорейской делегации на Олимпийских играх, и все они становятся вирусными.
Сборная Северной Кореи на Играх в южнокорейском Пхенчахне состоит из десяти спортсменов. На церемонии открытия Олимпиады команды КНДР и Южной Кореи вышли под единым флагом.
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