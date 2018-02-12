Расписание видеотрансляций Олимпиады: 13 февраля
Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. 13 февраля будут разыграны восемь комплектов медалей. Первыми в борьбу за награды вступят керлингисты, в 3:05 по московскому времени стартует игра за бронзу в
дабл-миксте. Не пропустите!
Поток Teleseport 2
3:00 — 5:00 — Керлинг. Смешанные пары. Матч за бронзу (разыгрываются медали)
5:25 — 7:10 — Горные лыжи. Мужчины, комбинация.
8:55 — 10:25 — Горные лыжи. Мужчины, комбинация (разыгрываются медали)
14:00 — 16:20 — Керлинг. Смешанные пары. Финал (разыгрываются медали)
Поток Teleseport 3
3:55 — 5:40 — Сноуборд. Женщины,
6:55 — 8:50 — Сноуборд. Мужчины,
11:20 — 12:45 — Лыжи. Мужчины, женщины, спринт. Квалификация.
13:50 — 16:00 — Лыжи. Мужчины, женщины, спринт (разыгрываются медали)
Поток Teleseport 4
13:25 — 15:55 — Сани. Женщины, одиночка. 3-й и 4-й заезды (разыгрываются медали)
Поток Teleseport 5
13:55 — 15:45 — Коньки. Мужчины, 1500 м (разыгрываются медали)
Поток Teleseport 6
12:55 — 15:30 —
Поток Teleseport 7
15:00 — 17:30 — Хоккей. Женщины. США — Россия
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