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Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 4 1 2
2 Нидерланды 3 2 2
11 Россия 0 1 1
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12 февраля 2018, 15:12 | Олимпизм | Спорт Mail.Ru

Расписание видеотрансляций Олимпиады: 13 февраля

Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. 13 февраля будут разыграны восемь комплектов медалей. Первыми в борьбу за награды вступят керлингисты, в 3:05 по московскому времени стартует игра за бронзу в дабл-миксте. Не пропустите!

Поток Teleseport 2

3:00 — 5:00 — Керлинг. Смешанные пары. Матч за бронзу (разыгрываются медали)

5:25 — 7:10 — Горные лыжи. Мужчины, комбинация.

8:55 — 10:25 — Горные лыжи. Мужчины, комбинация (разыгрываются медали)

14:00 — 16:20 — Керлинг. Смешанные пары. Финал (разыгрываются медали)

Поток Teleseport 3

3:55 — 5:40 — Сноуборд. Женщины, хаф-пайп (разыгрываются медали)

6:55 — 8:50 — Сноуборд. Мужчины, хаф-пайп. Квалификация.

11:20 — 12:45 — Лыжи. Мужчины, женщины, спринт. Квалификация.

13:50 — 16:00 — Лыжи. Мужчины, женщины, спринт (разыгрываются медали)

Поток Teleseport 4

13:25 — 15:55 — Сани. Женщины, одиночка. 3-й и 4-й заезды (разыгрываются медали)

Поток Teleseport 5

13:55 — 15:45 — Коньки. Мужчины, 1500 м (разыгрываются медали)

Поток Teleseport 6

12:55 — 15:30 — Шорт-трек. Мужчины, 1000 м, квалификация. Эстафета, квалификация. Женщины, 500 м (разыгрываются медали)

Поток Teleseport 7

15:00 — 17:30 — Хоккей. Женщины. США — Россия
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