Мишин: Российские фигуристы могли выступить лучше в командных соревнованиях на ОИ

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Российские фигуристы заняли второе место в командном турнире, набрав 66 очков. Победителями стали канадцы (73). Третье место заняла сборная США (62).

«Серебряные медали — это хорошо, но могло быть и лучше. Тут два обстоятельства — неудачное выступление Миши Коляды и неприглашение [от Международного олимпийского комитета на Игры] Ксении Столбовой, что от нас не зависело. Но в целом серебряная медаль — это тоже ценная награда», — сказал Мишин.

«Мои прогнозы по результату командного турнира не меняются: женщины — впереди, пара — от первого места и, при случаи неудачи, дальше, танцы — [результат] немного сдвинется назад по сравнению с командным турниром, потому что будут еще американцы, французы. А мужчины — скромно», — пояснил Мишин.

Командный турнир среди фигуристов на Олимпиадах проводился во второй раз. В 2014 году в Сочи его победителем стали россияне, канадцы заняли второе место, американцы — третье.