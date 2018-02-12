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12 февраля 2018, 11:22 | Фигурное катание | ТАСС

Мишин: Российские фигуристы могли выступить лучше в командных соревнованиях на ОИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Серебряная медаль российских фигуристов в командных соревнованиях на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане является хорошим результатом, но отечественные спортсмены могли побороться за золото. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Алексей Мишин.

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© ИТАР-ТАСС
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Российские фигуристы заняли второе место в командном турнире, набрав 66 очков. Победителями стали канадцы (73). Третье место заняла сборная США (62).

«Серебряные медали — это хорошо, но могло быть и лучше. Тут два обстоятельства — неудачное выступление Миши Коляды и неприглашение [от Международного олимпийского комитета на Игры] Ксении Столбовой, что от нас не зависело. Но в целом серебряная медаль — это тоже ценная награда», — сказал Мишин.

«Мои прогнозы по результату командного турнира не меняются: женщины — впереди, пара — от первого места и, при случаи неудачи, дальше, танцы — [результат] немного сдвинется назад по сравнению с командным турниром, потому что будут еще американцы, французы. А мужчины — скромно», — пояснил Мишин.

Командный турнир среди фигуристов на Олимпиадах проводился во второй раз. В 2014 году в Сочи его победителем стали россияне, канадцы заняли второе место, американцы — третье.
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