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12 февраля 2018, 11:24 | Бобслей, сани, скелетон | Советский спорт

Никита Трегубов: Американцы со мной не здороваются

Российский скелетонист Никита Трегубов после первой тренировки в Пхенчхане отметил, что трасса на Олимпиаде-2018 будет интересной.

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© РИА "Новости"

— Расскажите про трассу, говорят она достаточно сложная?

— Есть пара мест где можно ошибиться, но это и добавляет интереса.

— У вас нет здесь тренеров, для саночников это оказалось огромной проблемой, потому что некому было обслуживать инвентарь. Для вас это тоже сложно?

— Тяжело, да. Много факторов, к которым мы еще не привыкли. По трассе у нас стоят бобслейные тренеры и отправляют видео наших заездов уже нашим тренерам. Те смотрят и говорят, что и как. Что касается инвентаря, то нам должны, конечно, помочь. Но это уже ближе к соревнованиям, — приводит слова Трегубова «Матч ТВ». —  А так да, нас всего два человека и это очень сложно. Бобслейные тренеры не понимают что нам нужно, мы все им говорим, что снимать, куда идти. Ну и опять-таки, все эти пересылки видео, рассказ после его просмотра, это все равно уже не то. Правки не получается так оперативно вносить как надо.

— С Дукурсами здороваетесь?

— Да, я общаюсь, все нормально.

— А есть кто-то с кем не здороваетесь, нерукопожатые граждане?

— Американцы. Они не здороваются, я тоже не здороваюсь. А, еще бриты тоже.

— А почему?

— Да я не знаю, мне вообще пофиг. В юниорах здоровались, а вот здесь на взрослых кубках мира — нет. Не здоровается — да иди ты в ****!
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