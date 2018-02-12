Никита Трегубов: Американцы со мной не здороваются
Российский скелетонист Никита Трегубов после первой тренировки в Пхенчхане отметил, что трасса на Олимпиаде-2018 будет интересной.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Расскажите про трассу, говорят она достаточно сложная?
— Есть пара мест где можно ошибиться, но это и добавляет интереса.
— У вас нет здесь тренеров, для саночников это оказалось огромной проблемой, потому что некому было обслуживать инвентарь. Для вас это тоже сложно?
— Тяжело, да. Много факторов, к которым мы еще не привыкли. По трассе у нас стоят бобслейные тренеры и отправляют видео наших заездов уже нашим тренерам. Те смотрят и говорят, что и как. Что касается инвентаря, то нам должны, конечно, помочь. Но это уже ближе к соревнованиям, — приводит слова Трегубова «Матч ТВ». — А так да, нас всего два человека и это очень сложно. Бобслейные тренеры не понимают что нам нужно, мы все им говорим, что снимать, куда идти. Ну и
— С Дукурсами здороваетесь?
— Да, я общаюсь, все нормально.
— А есть
— Американцы. Они не здороваются, я тоже не здороваюсь. А, еще бриты тоже.
— А почему?
— Да я не знаю, мне вообще пофиг. В юниорах здоровались, а вот здесь на взрослых кубках мира — нет. Не здоровается — да иди ты в ****!
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter