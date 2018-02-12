Аделина Сотникова: Если бы Коляда показал максимум в первый день, у России было бы золото

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Напомним, Коляда в короткой программе занял 8-е место, в произвольной стал вторым.

— На данный момент все показали лучшее, что могут сделать сейчас. Но дальше будут личные соревнования, там будет совершенно другая история. Самое интересное — впереди, — сказала Сотникова.

Если бы Коляда показал все, на что способен в первый день соревнований, мы были бы первыми, но получилось так, как получилось. Мы завоевали серебро, и это тоже прекрасный результат с учетом того, что команда у нас очень молодая, все дебютанты Олимпиад, кроме Бобровой и Соловьева.