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12 февраля 2018, 11:34 | Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Аделина Сотникова: Если бы Коляда показал максимум в первый день, у России было бы золото

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в одиночном катании Аделина Сотникова отметила, что российские фигуристы, занявшие второе место в командных соревнованиях на Олимпиаде-2018, показали лучший для себя результат. Она также добавила, что если бы Михаил Коляда в короткой программе показал все, на что способен, то россияне были бы первыми.

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Напомним, Коляда в короткой программе занял 8-е место, в произвольной стал вторым.

— На данный момент все показали лучшее, что могут сделать сейчас. Но дальше будут личные соревнования, там будет совершенно другая история. Самое интересное — впереди, — сказала Сотникова.

Если бы Коляда показал все, на что способен в первый день соревнований, мы были бы первыми, но получилось так, как получилось. Мы завоевали серебро, и это тоже прекрасный результат с учетом того, что команда у нас очень молодая, все дебютанты Олимпиад, кроме Бобровой и Соловьева.
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Фигурное катание

Мишин: Российские фигуристы могли выступить лучше в командных соревнованиях на ОИ

Мишин: Российские фигуристы могли выступить лучше в командных соревнованиях на ОИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Серебряная медаль российских фигуристов в командных соревнованиях на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане является хорошим результатом, но отечественные спортсмены могли побороться за золото. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Алексей Мишин.
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