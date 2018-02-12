Reuters: Глава МОК Бах собирается посетить КНДР после Олимпиады

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Перед Играми в отношениях между Южной Кореей и КНДР наметилось потепление. Страны договорились о совместном проходе двух делегаций под флагом объединения на церемонии открытия Игр, которая состоялась 9 февраля. Делегацию приветствовали президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. В Олимпиаде принимает участие объединенная женская хоккейная команда, в которую вошли 23 представительницы Южной Кореи и 12 — КНДР.

МОК выделил дополнительные квоты для участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде. Делегация КНДР на Играх состоит из 46 человек (22 спортсмена и 24 официальных лица), а также 21 представитель СМИ. В личных соревнованиях Олимпиады принимают участие 10 спортсменов из КНДР — в горнолыжном спорте, лыжных гонках, фигурном катании и шорт- треке. Олимпиада завершится 25 февраля.