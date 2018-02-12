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Летние игры в Пхёнчхане
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12 февраля 2018, 11:35 | Олимпизм | ТАСС

Reuters: Глава МОК Бах собирается посетить КНДР после Олимпиады

ТАСС, 12 февраля. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах намерен посетить КНДР после завершения Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает Reuters.

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© EPA-EFE/YONHAP

Перед Играми в отношениях между Южной Кореей и КНДР наметилось потепление. Страны договорились о совместном проходе двух делегаций под флагом объединения на церемонии открытия Игр, которая состоялась 9 февраля. Делегацию приветствовали президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. В Олимпиаде принимает участие объединенная женская хоккейная команда, в которую вошли 23 представительницы Южной Кореи и 12 — КНДР.

МОК выделил дополнительные квоты для участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде. Делегация КНДР на Играх состоит из 46 человек (22 спортсмена и 24 официальных лица), а также 21 представитель СМИ. В личных соревнованиях Олимпиады принимают участие 10 спортсменов из КНДР — в горнолыжном спорте, лыжных гонках, фигурном катании и шорт- треке. Олимпиада завершится 25 февраля.
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