Кто подпилил конёк Сорокину и чем женская сборная круче мужской?

Перед тем, как самим выйти на лёд Каннына, наша мужская сборная сходила в гости к девушкам. Но не в олимпийскую деревню на чашечку чая, а сразу на битву с Канадой. На трибунах расположились не все игроки и тренеры сборной, в частности не видно было Олега Знарка, но поддержка всё равно была солидная. Правда, после двух периодов наши «сборники» незаметно ретировались. То ли потому, что со счётом 0:3 интрига благополучно умерла, то ли из-за жёсткого олимпийского режима, который с поздними играми никак не совместим.

— Я первый раз был на женском хоккее. Немного другая игра, конечно, но очень хорошо играют клюшками. Там же в тело играть нельзя, но надо отдать должное нашим девушкам. Да, где-то мастерства не хватало, но бились до конца. Где-то выбивали, где-то блокировали. Очень хорошая игра была. В каких-то моментах девушки в отборе клюшкой играли лучше, чем мужчины. Мужчины могут и ударить, и в тело сыграть, не всегда действуют клюшкой, — поделился впечатлениями от увиденного Харийс Витолиньш.

Больше, чем тема игры наших девушек с Канадой, умы российских журналистов, приехавших на Олимпиаду, заботит только шапка Романа Ротенберга. Головной убор функционера, чья должность на Играх звучит как «Team Leader», стала хитом. Споры о том, из какого меха сделана эта шапка, не утихают. Со своим хозяином она намотала немало километров. Роскошную ушанку можно было встретить и в Хельсинки на Зимней классике, и на играх СКА в Санкт-Петербурге. Теперь Роман Борисович прямо в ней следит за первой тренировкой сборной в Канныне. Если наши парни возьмут золото, этот головной убор станет поистине культовым.

Перед тем, как меха Ротенберга появились на горизонте, первыми появились на льду вратари и Александр Барабанов. Видимо, молодой петербуржец понимает, что даже правильная прописка не гарантирует ему место в составе. А так, глядишь, тренер и отметит за трудолюбие. А вот Илью Сорокина из рабочего ритма чуть не выбил сломавшийся конёк. Казус, случившийся с нашим вратарём, персонал решал прямо на лавке. Для замены лезвия пришлось прибегнуть к плоскогубцам, дрели и другим инструментам. Ремонтные работы затянулись, но главное, что тренировку Сорокин не пропустил. Любопытно, что в разгар занятия схожие проблемы возникли у другого Ильи — Каблукова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Илья Сорокин вышел на первую тренировку в Пхёнчхане, а у него сломался конёк. Чинят на месте. В дело пошли дрель и плоскогубцы. <a href="https://t.co/quQ2tgNma4">pic.twitter.com/quQ2tgNma4</a></p>— Дима Ерыкалов (@Dima_Erykalov) <a href="https://twitter.com/Dima_Erykalov/status/962889903750041601?ref_src=twsrc%5Etfw">12 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

У сборной России ещё есть время, чтобы и экипировку подлатать, и игровые проблемы решить. На первой тренировке после переезда из Аняня в Каннын штаб нашей сборной сделал акцент на скоростных упражнениях. Отрабатывали российские хоккеисты, в основном, атаки сходу и переход из обороны в атаку. Игру в неравных составах, даже учитывая традиционные проблемы с большинством, тренеры отложили на потом. Возможно, посмотреть на спецбригады, составленные Знарком, можно будет уже завтра.

Очевидно, что среди тех, кого тренеры будут активно задействовать в большинстве, значится Мозякин. После того, как первое звено с ним на льду забило корейцам, можно было предположить, что Сергей всё же осядет рядом с Ковальчуком и Дацюком. Вместо это он вышел четвёртым лишним с питерским звеном, где на его позиции выходит Сергей Широков. Один из самых возрастных игроков нашей сборной зачастую стоял у бортика в ожидании своей очереди на упражнения, перебрасываясь словами со Знарком и другими ветеранами.



— Мы знаем его качества, знаем его сильные стороны. Идея состоит в том, чтобы использовать его в спецбригаде большинства, но и держать в тонусе в игре. На первую игру однозначно выйдем в 13 нападающих и семь защитников, будем стараться ротировать. Возможно, его игровое время будет непривычным, будет около 12 минут. Но в тонусе он будет, и в нужный момент на его бросок, на его решение стоит полагаться, — рассуждает о роли Мозякина всё тот же Витолиньш.

Учитывая, что тренерский штаб планирует играть по схеме 13+7, со словаками Мозякин почти наверняка сыграет. Сколько времени он при этом получит — вопрос открытый. А вот шансы Егора Яковлева и Ильи Каблукова выйти на лёд в первом матче олимпийского турнира стремятся к нулю. Витолиньш, правда, не был категоричен и попросил подождать пару дней, но всё идёт именно к такому сценарию. Каблуков хоть и тренируется в первом звене, остаётся в звене четвёртым. Что до Яковлева, то его из запаса может вытащить только Богдан Киселевич — ведущий защитник сборной, с котором Егор выходит в одной паре.

Определить состав, назначив лишних, непростая задача даже для одного тренера. А что, если их… шесть? До недавнего времени у Знарка было три помощника и специалист по вратарям в лице Рашида Давыдова. В Пхёнчхане, похоже, тренерский штаб сборной официально расширился. Алексей Жамнов и раньше работал с центрами над вбрасываниями, но после появления на лавке «Спартака», похоже, окончательно вжился в роль тренера. На костюме главного скаута сборной России отныне значится надпись «coach».