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12 февраля 2018, 11:05 | Фигурное катание | Чемпионат.com

Вагнер против Загитовой

Американская фигуристка Вагнер не может наслаждаться выступлениями Алины Загитовой. Говорит, что та слишком много прыгает и суть не ловит.

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© РИА "Новости"
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— Это не программа. Она убила время вначале, а затем во второй половине всё время прыгала. Это не выступление…

Знакомьтесь, у микрофона Эшли Вагнер. Американская фигуристка, которая не может наслаждаться программой Алины Загитовой. Спать может, есть может — наслаждаться не может. Так прямо и говорит: «Я просто не наслаждаюсь её выступлением».

О чём речь? О том, что Алина Загитова, чемпионка Европы и теперь серебряный призёр Олимпиады-2018, в произвольной программе все свои прыжки ставит во вторую часть выступления. Конечно, это не просто так, и причина тут — в правиле. Логичном и одном из самых понятных простым людям: во второй половине программы прыжки стоят дороже. То есть — чуть выше оцениваются.

В чём логика правила? В элементарной усталости. Под конец программы гораздо проще красиво ездить по льду, делать всякие дорожки и томно закатывать глаза, нежели прыгать и прыгать. Поэтому и правило такое выдумали. Так что если ты молод, уверен в себе и отлично готов — воспользуешься шансом получить чуть больше баллов. Тем более, если речь идёт о главной звезде будущего женского фигурного катания и одном из двух фаворитов Олимпиады.

Но если ты Эшли Вагнер, тебе почти 27 лет и ты — ускользающее прошлое фигурного катания, «накатавшая» серебро домашнего ЧМ и не имеющая никаких личных медалей Олимпиад, то ты, конечно, не можешь наслаждаться тем, чего сама в жизни бы не смогла. И это, конечно, очень важно рассказать об этом всем вокруг.

А далее ещё цитата: «Я понимаю, что судейская система это позволяет, но не в этом суть фигурного катания»

О, а это прямо комбо. Суть фигурного катания — не в прыжках и сложности, это мы уже где-то слышали. Не при живом ли Лайсачеке и Плющенко? Точно, при них. А второй удар — с надрывом в голосе и болью в душе: «судейская система позволяет». Да-да, и её срочно нужно реформировать. Прямо какой-то МОК головного мозга.

Самая важная информация в мире — сколько средненьких футболистов мира не наслаждаются игрой Роналду или Месси. Мол, слишком быстро бегают, слишком много забивают. Не понимают, глупые, истинной сути футбола — тупо ездить по полю. То есть, по льду. То есть — тупо бегать. Тьфу…

Эшли, возьми ещё попкорна, дойди до календаря и пометь кружочком 23 февраля, когда Загитова со своей убойной программой будет пытаться победить мировую рекордсменку Евгению Медведеву. И шансов у неё предостаточно.

Это, похоже, будет самый ненаслаждённый день твоей жизни.
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