Вагнер против Загитовой

— Это не программа. Она убила время вначале, а затем во второй половине всё время прыгала. Это не выступление…

Знакомьтесь, у микрофона Эшли Вагнер. Американская фигуристка, которая не может наслаждаться программой Алины Загитовой. Спать может, есть может — наслаждаться не может. Так прямо и говорит: «Я просто не наслаждаюсь её выступлением».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ok. I respect the competitive approach. But no cannot do this set up. It's not a program. She killed time in the beginning and then just jumped the second half. It's not a performance. I understand that this is what the system allows but it's not all figure skating is about</p>— Ashley Wagner (@AshWagner2010) <a href="https://twitter.com/AshWagner2010/status/962882943885524992?ref_src=twsrc%5Etfw">12 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

О чём речь? О том, что Алина Загитова, чемпионка Европы и теперь серебряный призёр Олимпиады-2018, в произвольной программе все свои прыжки ставит во вторую часть выступления. Конечно, это не просто так, и причина тут — в правиле. Логичном и одном из самых понятных простым людям: во второй половине программы прыжки стоят дороже. То есть — чуть выше оцениваются.

В чём логика правила? В элементарной усталости. Под конец программы гораздо проще красиво ездить по льду, делать всякие дорожки и томно закатывать глаза, нежели прыгать и прыгать. Поэтому и правило такое выдумали. Так что если ты молод, уверен в себе и отлично готов — воспользуешься шансом получить чуть больше баллов. Тем более, если речь идёт о главной звезде будущего женского фигурного катания и одном из двух фаворитов Олимпиады.

Но если ты Эшли Вагнер, тебе почти 27 лет и ты — ускользающее прошлое фигурного катания, «накатавшая» серебро домашнего ЧМ и не имеющая никаких личных медалей Олимпиад, то ты, конечно, не можешь наслаждаться тем, чего сама в жизни бы не смогла. И это, конечно, очень важно рассказать об этом всем вокруг.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_ok_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_ok_video"> <iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/754751048440" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>