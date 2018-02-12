ZASPORT экипирует российских паралимпийцев на Игры в Пхёнчхане

«К нам обратились представители Паралимпийского комитета России с просьбой помочь с экипировкой атлетов, которые поедут в Южную Корею на предстоящие Паралимпийские игры, — сказала Задорина. — ZASPORT обязательно поддержит спортсменов, которые являются гордостью нашей страны и своим примером показывают, что человеческие возможности поистине безграничны. За каждым из них — история преодоления и ежедневного подвига. Нашей команде не привыкать работать в экстремально сжатые сроки и мы готовы обеспечить формой российских паралимпийцев».

29 января Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. По причине отстранения национального комитета российские паралимпийцы на Играх в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта, выступят под паралимпийским флагом. По итогам заседания исполкома ПКР 1 февраля был утвержден состав российской делегации в количестве 79 человек (из них 33 спортсмена). При этом Игры пройдут без представителей мужской команды по лыжным гонкам, поскольку для них не хватило лицензий.