Скотт Мойр: После Олимпиады в Сочи у нас остался горький осадок

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«Мы верили в себя. Мы гордимся энергией, с которой выступали здесь, она помогла нам выиграть золото. После Олимпиады в Сочи у нас остался горький осадок. Мы четыре года жаждали золота. Сейчас ощущения прекрасные.

Мы гордимся друг другом. Так здорово быть частью команды. В канадском фигурном катании было много великих спортсменов, когда командных соревнований ещё не существовало. Мы словно стоим на плечах этих чемпионов, — цитирует Мойра Олимпийский канал.