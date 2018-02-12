Скотт Мойр: После Олимпиады в Сочи у нас остался горький осадок
Канадский фигурист Скотт Мойр, выступающий в паре с Тессой Вирту, поделился эмоциями от завоевания золота в командном турнире на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
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«Мы верили в себя. Мы гордимся энергией, с которой выступали здесь, она помогла нам выиграть золото. После Олимпиады в Сочи у нас остался горький осадок. Мы четыре года жаждали золота. Сейчас ощущения прекрасные.
Мы гордимся друг другом. Так здорово быть частью команды. В канадском фигурном катании было много великих спортсменов, когда командных соревнований ещё не существовало. Мы словно стоим на плечах этих чемпионов, — цитирует Мойра Олимпийский канал.
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