Харийс Витолиньш: Есть идея выставлять Мозякина в большинстве

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— Лед немножко перемороженный, — приводит Team Russia слова Витолиньша. — Вы видели, что шайба скачет. Это надо улучшать. Задача была разбегаться, продышаться. Вчера практически весь день в дороге, потом заселение. Но тренировка прошла интенсивно.

— Сейчас все ломают голову, какая роль у Мозякина?

— Мы знаем его качества, знаем, что он хорош в большинстве. Есть идея выставлять его в большинстве. Но главное — нужно держать его в тонусе, в игре. Где-то будем его выставлять. На первую игру будем выходить 7−13 (защитники и нападающие — Прим. ред.), будем стараться ротировать игроков. Может, игровое время Мозякина будет не из привычных 20 минут, а, скажем, из 12. Но в тонусе он будет, и в нужный момент на его бросок, на его правильное решение будем полагаться.

— Как он сам это воспринимает?

— Я думаю, ребята всё воспринимают правильно. Мы же приехали не на какой-то там турнир. Все приехали на Олимпиаду, и никто не знает, что с ним будет через четыре года. Все это понимают, и каждый хочет показать себя с лучшей стороны.

— Физическую форму игроки набирают в должном темпе?

— Я думаю, да. Сейчас мы отходим потихоньку, потому что провели большую работу. Еще чувствуется некоторая тяжесть, нужно провести пару игр. Может, даже первую игру надо будет втянуться, а дальше пойдет по нарастающей.

— Почему первым вратарем выбран Василий Кошечкин?

— Знаете, главное — быть уверенным. Если сейчас решили, что на нем остановились, то Василий должен почувствовать, что в него верят. Тогда игра по-другому пойдет.

— А почему вас так удивило, что нас здесь много?

— Да я просто смотрю: с той стороны стоит один, а повернулся, и тут сразу много — вот я и удивился.

— Что было самым необычным в посещении женского хоккея (Канада — ОСР — 5:0 — Прим. ред.)?

— Я вчера вообще впервые был на женском хоккее. Немного другая игра, но довольно интенсивная. Понравилось, что они очень хорошо играют клюшками. И наши девушки весьма хорошо играли. Конечно, мастерства и скорости не хватало, но игра клюшкой в порядке. И столько моментов! До последних секунд где-то выбивали, где-то блокировали. Очень хорошая игра была. С точки зрения тренеров, в отборе они играют внизу клюшкой лучше, чем мужчины.

— Получилось серьезно воспринимать женский хоккей, или как некую комедию смотрели?

— Нет, почему, была насыщенная хорошая игра: и толкались, и защищались, и силовые приемы были, и под шайбу бросались. Надо отдать нашим должное: несмотря на счет, я считаю, достойно сыграли.