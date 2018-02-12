Харийс Витолиньш: Есть идея выставлять Мозякина в большинстве
Тренер наших хоккеистов Харийс Витолиньш после первой тренировки на льду олимпийского катка в Канныне рассказал о том, как в тренерском штабе планируют использовать форварда Сергея Мозякина, а также поделился впечатлениями от просмотра женского хоккея.
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— Лед немножко перемороженный, — приводит Team Russia слова Витолиньша. — Вы видели, что шайба скачет. Это надо улучшать. Задача была разбегаться, продышаться. Вчера практически весь день в дороге, потом заселение. Но тренировка прошла интенсивно.
— Сейчас все ломают голову, какая роль у Мозякина?
— Мы знаем его качества, знаем, что он хорош в большинстве. Есть идея выставлять его в большинстве. Но главное — нужно держать его в тонусе, в игре.
— Как он сам это воспринимает?
— Я думаю, ребята всё воспринимают правильно. Мы же приехали не на
— Физическую форму игроки набирают в должном темпе?
— Я думаю, да. Сейчас мы отходим потихоньку, потому что провели большую работу. Еще чувствуется некоторая тяжесть, нужно провести пару игр. Может, даже первую игру надо будет втянуться, а дальше пойдет по нарастающей.
— Почему первым вратарем выбран Василий Кошечкин?
— Знаете, главное — быть уверенным. Если сейчас решили, что на нем остановились, то Василий должен почувствовать, что в него верят. Тогда игра
— А почему вас так удивило, что нас здесь много?
— Да я просто смотрю: с той стороны стоит один, а повернулся, и тут сразу много — вот я и удивился.
— Что было самым необычным в посещении женского хоккея (Канада — ОСР — 5:0 — Прим. ред.)?
— Я вчера вообще впервые был на женском хоккее. Немного другая игра, но довольно интенсивная. Понравилось, что они очень хорошо играют клюшками. И наши девушки весьма хорошо играли. Конечно, мастерства и скорости не хватало, но игра клюшкой в порядке. И столько моментов! До последних секунд
— Получилось серьезно воспринимать женский хоккей, или как некую комедию смотрели?
— Нет, почему, была насыщенная хорошая игра: и толкались, и защищались, и силовые приемы были, и под шайбу бросались. Надо отдать нашим должное: несмотря на счет, я считаю, достойно сыграли.
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