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12 февраля 2018, 10:41 | Фигурное катание | TeamRussia.pro

Капитан команды фигуристов выразила соболезнования родным погибших в авиакатастрофе под Москвой

Сборная России по фигурному катанию завоевала серебро в командном турнире.

«От лица всей команды хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Для всей нашей страны это большое горе. На фоне трагедии меркнет все вокруг. Зная об этом, мы постарались сегодня выступить как можно лучше», — сказала Екатерина Боброва.
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Фигурное катание

Аделина Сотникова: Если бы Коляда показал максимум в первый день, у России было бы золото

Аделина Сотникова: Если бы Коляда показал максимум в первый день, у России было бы золото

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в одиночном катании Аделина Сотникова отметила, что российские фигуристы, занявшие второе место в командных соревнованиях на Олимпиаде-2018, показали лучший для себя результат. Она также добавила, что если бы Михаил Коляда в короткой программе показал все, на что способен, то россияне были бы первыми.
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