Капитан команды фигуристов выразила соболезнования родным погибших в авиакатастрофе под Москвой
Сборная России по фигурному катанию завоевала серебро в командном турнире.
«От лица всей команды хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Для всей нашей страны это большое горе. На фоне трагедии меркнет все вокруг. Зная об этом, мы постарались сегодня выступить как можно лучше», — сказала Екатерина Боброва.
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