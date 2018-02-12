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— А можем по-русски? — обратились мы с коллегами к Дукурсу после официальной тренировки.

— Пожалуйста.

— Правда, что, когда МОК принял решение пожизненно дисквалифицировать Александра Третьякова и передать вам его золотую сочинскую медаль, вы пошли в комнату к отцу — и обняли его.

— Да-да. Мы были на Кубке мира. Не ждали такого решения. Но у меня не умолкал телефон и когда я взял открыл его, увидел сообщения — все понял. Если честно, думали, что дело дальше не продвинется, ничего больше не будет.

— А какая была реакция, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение МОК и вернул все на круги своя?

— Я был в тренировках и все мысли у меня были направлены только на эту Олимпиаду. Прочитал, что кого-то там оправдали, а кого-то — нет…

— Надеетесь, что вам еще вернут золотую медаль?

— Это не мое дело. Я никак повлиять на это не могу. И в любом случае ничего не потеряю.

Александр ТРЕТЬЯКОВ РИА "Новости"

ВЕРИЛ ВСЕМУ, ЧТО БЫЛО НАПИСАНО В ДОКЛАДЕ МАКЛАРЕНА

— Скажите честно: вы считаете Третьякова виновным?

— Мне очень трудно ответить. Это его надо спрашивать. Видимо, все-таки что-то в Сочи было, что-то там произошло. Ведь часть спортсменов же не оправдали. Но мне сложно говорить об этом.

— Допускаете, что спортсмены могли вообще ничего не знать о возможных подменах проб?

— Допускаю.

— Хотели бы, чтобы Третьяков был здесь? Ведь соревноваться, наверное, интереснее с сильнейшими.

— Вот этого я не понимаю. Если Третьякова оправдали, то почему его нет здесь? Мне непонятна эта тема. Виновен — отстраняйте хоть пожизненно. Не виновен — пустите на старт. Почему нет? Не понимаю.

— Вы с Александром общались после того, как его оправдали?

— Особо нет. Мы даже «привет» друг другу говорим еле-еле.

— Но почему?

— Я не знаю. Может быть, он думает, что мы затеяли всю эту тему. Но надо поставить и себя в нашу ситуацию. И отсюда тоже все выглядит не так красиво.

— Может быть, это трудности перевода, но когда в России появлялись ваши интервью латвийским изданиям, то все звучало примерно так: Третьяков мошенник и мы рады, что золотая медаль будет у справедливого чемпиона. Возможно, из-за этого и у Третьякова такая реакция.

— Скажу откровенно: я полностью верил тому, что было написано в докладе Макларена. И верю, что в Сочи был скандал. Тогда все выглядело так, что все доказано. Но если доказательств нет — это другое дело.

Мартин ДУКУРС Reuters

В РОССИИ МОЕ ИНТЕРВЬЮ ЗЕППЕЛЬТУ ПЕРЕВЕЛИ НЕПРАВИЛЬНО

— Вы снимались в фильме Хайо Зеппельта. Как думаете, он искренен?

— В том контакте, который был у нас — да. А то, что ваши перевели все по-другому, не так как я говорил, и преподнесли по-своему — это уже другой вопрос. Ну, это для вас нормально. Посмотрите фильм на английском — и увидите разницу.

— Вы считаете, что Зеппельт искренне борется за чистоту спорта?

— Это меня не интересует. Он спросил, готов ли я дать интервью — я дал. Выказал свое мнение.

— В целом, никакого «особого отношения» к России у вас нет?

— Да-да, для меня Россия — это не проблема. Мы вместе тренировались, они росли у нас, в Латвии, потом выступали 15 друг с другом лет. Обидно, очень обидно…

Владимир ИВАНОВ

из Пхенчхана.