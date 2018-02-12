Мартин Дукурс: Я верил докладу Макларена, но если доказательств нет — это другое дело
Пятикратный чемпион мира из Латвии негодует по поводу отсутствия на Играх Александра Третьякова, с которым здоровался сквозь зубы.
— А можем
— Пожалуйста.
— Правда, что, когда МОК принял решение пожизненно дисквалифицировать Александра Третьякова и передать вам его золотую сочинскую медаль, вы пошли в комнату к отцу — и обняли его.
—
— А какая была реакция, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение МОК и вернул все на круги своя?
— Я был в тренировках и все мысли у меня были направлены только на эту Олимпиаду. Прочитал, что
— Надеетесь, что вам еще вернут золотую медаль?
— Это не мое дело. Я никак повлиять на это не могу. И в любом случае ничего не потеряю.
ВЕРИЛ ВСЕМУ, ЧТО БЫЛО НАПИСАНО В ДОКЛАДЕ МАКЛАРЕНА
— Скажите честно: вы считаете Третьякова виновным?
— Мне очень трудно ответить. Это его надо спрашивать. Видимо,
— Допускаете, что спортсмены могли вообще ничего не знать о возможных подменах проб?
— Допускаю.
— Хотели бы, чтобы Третьяков был здесь? Ведь соревноваться, наверное, интереснее с сильнейшими.
— Вот этого я не понимаю. Если Третьякова оправдали, то почему его нет здесь? Мне непонятна эта тема. Виновен — отстраняйте хоть пожизненно. Не виновен — пустите на старт. Почему нет? Не понимаю.
— Вы с Александром общались после того, как его оправдали?
— Особо нет. Мы даже «привет» друг другу говорим
— Но почему?
— Я не знаю. Может быть, он думает, что мы затеяли всю эту тему. Но надо поставить и себя в нашу ситуацию. И отсюда тоже все выглядит не так красиво.
— Может быть, это трудности перевода, но когда в России появлялись ваши интервью латвийским изданиям, то все звучало примерно так: Третьяков мошенник и мы рады, что золотая медаль будет у справедливого чемпиона. Возможно,
— Скажу откровенно: я полностью верил тому, что было написано в докладе Макларена. И верю, что в Сочи был скандал. Тогда все выглядело так, что все доказано. Но если доказательств нет — это другое дело.
В РОССИИ МОЕ ИНТЕРВЬЮ ЗЕППЕЛЬТУ ПЕРЕВЕЛИ НЕПРАВИЛЬНО
— Вы снимались в фильме Хайо Зеппельта. Как думаете, он искренен?
— В том контакте, который был у нас — да. А то, что ваши перевели все
— Вы считаете, что Зеппельт искренне борется за чистоту спорта?
— Это меня не интересует. Он спросил, готов ли я дать интервью — я дал. Выказал свое мнение.
— В целом, никакого «особого отношения» к России у вас нет?
—
Владимир ИВАНОВ
из Пхенчхана.
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