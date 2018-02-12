Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 3 0 1
2 Нидерланды 2 2 1
10 Россия 0 1 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32527483/
12 февраля 2018, 9:52 | Хоккей | ТАСС

Капризов: Российские хоккеисты не имеют ограничений в еде в Олимпийской деревне

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты команды олимпийских атлетов из России не имеют никаких ограничений в плане еды в Олимпийской деревне. Об этом журналистам рассказал нападающий команды Кирилл Капризов.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

В воскресенье российские хоккеисты заселились в Олимпийскую деревню в Канныне, а в понедельник провели первую тренировку. Первый матч подопечные Олега Знарка на Олимпиаде проведут 14 февраля со словаками.

«Непривычно, что все в одном месте кушают, и что все сборные рядом. Чуть-чуть пробовал блюда из корейской кухни, ограничений в плане еды нет», — сказал он.

Форвард рассказал, что живет в Деревне в одном номере вместе с защитниками Никитой Нестеровым, Алексеем Марченко и Андреем Зубаревым, а также форвардом Михаилом Григоренко. «Ко мне на Олимпиаду приедут поболеть родители. Нам помогли, чтобы они сумели прибыть сюда», — отметил Капризов.

Форвард Сергей Широков отметил, что при подготовке к игре со сборной Словакии нужно тратить минимум эмоций.

«Нужно экономить силы в психологическом плане. Мы знаем, что за нас переживают, поэтому надо немного успокоиться. То, что у нас в составе в основном игроки только из двух клубов (СКА и ЦСКА — прим. ТАСС), дает нам преимущество — есть сыгранность, в команде хорошая атмосфера», — подчеркнул игрок.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Хоккей

Еще 7 новостей   Все новости

"Россия дразнит весь мир, отправляя спортсменов, похожих на агентов"

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Олимпиада только началась, но организация турнира уже вызывает вопросы
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?