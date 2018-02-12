Капризов: Российские хоккеисты не имеют ограничений в еде в Олимпийской деревне

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В воскресенье российские хоккеисты заселились в Олимпийскую деревню в Канныне, а в понедельник провели первую тренировку. Первый матч подопечные Олега Знарка на Олимпиаде проведут 14 февраля со словаками.

«Непривычно, что все в одном месте кушают, и что все сборные рядом. Чуть-чуть пробовал блюда из корейской кухни, ограничений в плане еды нет», — сказал он.

Форвард рассказал, что живет в Деревне в одном номере вместе с защитниками Никитой Нестеровым, Алексеем Марченко и Андреем Зубаревым, а также форвардом Михаилом Григоренко. «Ко мне на Олимпиаду приедут поболеть родители. Нам помогли, чтобы они сумели прибыть сюда», — отметил Капризов.

Форвард Сергей Широков отметил, что при подготовке к игре со сборной Словакии нужно тратить минимум эмоций.

«Нужно экономить силы в психологическом плане. Мы знаем, что за нас переживают, поэтому надо немного успокоиться. То, что у нас в составе в основном игроки только из двух клубов (СКА и ЦСКА — прим. ТАСС), дает нам преимущество — есть сыгранность, в команде хорошая атмосфера», — подчеркнул игрок.