Любовь и лед: как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде

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Турнир по керлингу среди смешанных пар — дисциплина-дебютант на Играх-2018. Российский дуэт считается одним из сильнейших. Брызгалова и Крушельницкий приехали в Пхёнчхан в статусе чемпионов мира 2016 года. В Южной Корее, как и все остальные российские спортсмены, керлингисты выступают под олимпийским флагом. Допинговые скандалы обошли этот вид спорта стороной, так что к участию в олимпийском турнире дуэт подошел без излишней нервотрепки.

«Было стыдно бегать со шваброй»

Спортсмены родом из Санкт-Петербурга. Анастасии и Александру по 25 лет, они являются студентами университета имени Лесгафта. Супруги разделяют любовь к футбольному клубу «Зенит». Александр был увлечен футболом с детства, еще школьником он играл за первую лигу города, причем, достаточно успешно. Но однажды в его жизни появился керлинг.

«Моя учительница по физкультуре, которая по совместительству была и классной руководительницей, пригласила меня в секцию керлинга, поскольку эти видом спорта занималась ее старшая дочь, — рассказал Крушельницкий ТАСС. — Это было 11 лет назад. На тот момент в керлинге была маленькая конкуренция. Параллельно я занимался футболом, но подумал — почему бы и нет, тренировки в керлинге были раз в неделю. Пришел и меня затянуло».

Постепенно футбол отошел на второй план. «В какой-то мере, керлинг показался мне интереснее, — вспоминает россиянин. — Вообще сложно сравнивать, футбол я тоже люблю, мне нравится его смотреть и играть, правда сейчас это редко получается».

Сначала хороших результатов керлингисту добиться не удавалось. «Мы семь лет практически безрезультатно катались с мужской командой по турнирам. За это время я набрался опыта, научился играть и встретил свою судьбу — Анастасию», — говорит Крушельницкий.

Настя занимается керлингом с 2005 года. «Меня взяли в этот вид спорта по объявлению, — поясняет спортсменка. — Пришла на каток, увидела информацию о записи в группу, мама позвонила и записала меня. Когда я только начинала, было стыдно бегать со шваброй. Все уже давно занимались профессионально, показалось, что мне ничего не светит. Но характер не позволил все бросить, плюс я не хотела говорить маме, что у меня не получается».

Спустя время все изменилось с точностью наоборот. «Ко мне пришли успехи, но помню то время, когда я не думала, что смогу когда-нибудь оказаться на чемпионате мира, не то что на Олимпийских играх», — отмечает Брызгалова.

Когда чувства лишь помогают

Саша с Настей познакомились еще в 2009 году, но встречаться начали далеко не сразу. «Наши отношения длятся с 2012 года, — говорит Брызгалова. — Мы тренировались на одном катке, но в течение долгого времени тренеры были против того, чтобы мы играли вместе. По их мнению, наши личные отношения могли помешать показывать высокие спортивные результаты».

На то, чтобы убедить тренеров в перспективности своего дуэта у Брызгаловой и Крушельницкого ушло несколько лет. «Мы с Настей начали выступать вместе в дабл-миксте в 2015 году, — рассказывает Александр. — Нам пришлось проходить отбор для участия в значимых турнирах. Нужно было победить на чемпионате России, но мы вылетели в четвертьфинале. Уже в следующем году нам удалось занять первое место. В итоге мы поехали на чемпионат мира в Швецию, который выиграли с первого раза».

В июне 2017 года одна из самых красивых пар российского спорта сыграла свадьбу. Керлингисты утверждают, что их романтические отношения совсем не мешают достижению спортивных результатов. «На самом деле, наши чувства друг к другу лишь помогают в игре. Саша, конечно, главный на льду, а вот дома у нас равноправие», — говорит Настя.

Спортсмены считают, что брак никак не отразился на их взаимоотношениях — все осталось по-прежнему. «Свадьба не повлияла на наши выступления, качество игры, да и вообще ни на что. Мы уже шесть лет вместе, просто решили стать одной семьей и устроить по этому поводу праздник», — признается керлингистка.

Дома супруги-керлингисты практически не бывают из-за огромного количества соревнований и разъездов по всему миру. «Успеваем только съездить домой повидать родителей. У нас нет каких-то глобальных проблем в быту — легко распределяем, кому белье стирать, кому посуду мыть», — отмечает Александр.

Родственники только поддерживают ребят с самого начала. Специально к старту Игр-2018 родители записали видеообращение для Насти и Саши, в котором пожелали спортсменам победы.

«Хотим порадовать всю страну»

Дабл-микст — крайне непредсказуемая дисциплина. Однако россияне входят в число фаворитов турнира наряду с командами Китая, Канады и Швейцарии. Перед Олимпиадой Брызгалова и Крушельницкий провели сбор в Японии, сыграли ряд контрольных матчей. На протяжении всего сезона спортсмены работали над тем, чтобы выйти на оптимальную форму именно к Играм-2018.

В олимпийском турнире россияне стартовали с поражения от команды США (3:9). Удача повернулась к спортсменам уже во втором матче — со сборной Норвегии (4:3). Победы были и в четырех последующих матчах — с командами Финляндии (7:5), Китая (6:5) и Южной Кореи (6:5). Несмотря на последующие два поражения от канадцев (2:8) и швейцарцев (8:9), российский дуэт вышел в полуфинал. В плей-офф Брызгалова и Крушельницкий снова встретятся с швейцарскими керлингистами, матч начнется в 14:05 мск в понедельник. Финал турнира пройдет 13 февраля.

Удачливые россияне уже успели привлечь внимание западной прессы. Американский журналист Дэн Ветцел написал, что Брызгалова напоминает ему героиню из фильма про Джеймса Бонда. Крушельницкий же, на его взгляд, похож на персонажа фильма «Форсаж». По шутливому замечанию репортера, Россия дразнит весь мир, отправляя на Олимпиаду спортсменов, которые выглядят как двойные агенты.

«Олимпиада — это большой праздник, — говорит Крушельницкий. — Мы долго шли к этому турниру. Сейчас у нас есть возможность не только самореализоваться в мире керлинга, но и порадовать близких и всю страну своими успехами».

Екатерина Мухлынина, Дмитрий Рачицкий.