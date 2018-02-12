Любовь и лед: как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
Российские керлингисты, супруги Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выступают на Олимпиаде-2018 в
дабл-миксте. Талантливая и красивая пара уже успела покорить сердца болельщиков во всем мире. Как признаются спортсмены, первоначально тренеры были против их дуэта — боялись, что личные отношения помешают достижению высоких результатов.
Турнир по керлингу среди смешанных пар —
«Было стыдно бегать со шваброй»
Спортсмены родом из
«Моя учительница по физкультуре, которая по совместительству была и классной руководительницей, пригласила меня в секцию керлинга, поскольку эти видом спорта занималась ее старшая дочь, — рассказал Крушельницкий ТАСС. — Это было 11 лет назад. На тот момент в керлинге была маленькая конкуренция. Параллельно я занимался футболом, но подумал — почему бы и нет, тренировки в керлинге были раз в неделю. Пришел и меня затянуло».
Постепенно футбол отошел на второй план. «В
Сначала хороших результатов керлингисту добиться не удавалось. «Мы семь лет практически безрезультатно катались с мужской командой по турнирам. За это время я набрался опыта, научился играть и встретил свою судьбу — Анастасию», — говорит Крушельницкий.
Настя занимается керлингом с 2005 года. «Меня взяли в этот вид спорта по объявлению, — поясняет спортсменка. — Пришла на каток, увидела информацию о записи в группу, мама позвонила и записала меня. Когда я только начинала, было стыдно бегать со шваброй. Все уже давно занимались профессионально, показалось, что мне ничего не светит. Но характер не позволил все бросить, плюс я не хотела говорить маме, что у меня не получается».
Спустя время все изменилось с точностью наоборот. «Ко мне пришли успехи, но помню то время, когда я не думала, что смогу
Когда чувства лишь помогают
Саша с Настей познакомились еще в 2009 году, но встречаться начали далеко не сразу. «Наши отношения длятся с 2012 года, — говорит Брызгалова. — Мы тренировались на одном катке, но в течение долгого времени тренеры были против того, чтобы мы играли вместе. По их мнению, наши личные отношения могли помешать показывать высокие спортивные результаты».
На то, чтобы убедить тренеров в перспективности своего дуэта у Брызгаловой и Крушельницкого ушло несколько лет. «Мы с Настей начали выступать вместе в
В июне 2017 года одна из самых красивых пар российского спорта сыграла свадьбу. Керлингисты утверждают, что их романтические отношения совсем не мешают достижению спортивных результатов. «На самом деле, наши чувства друг к другу лишь помогают в игре. Саша, конечно, главный на льду, а вот дома у нас равноправие», — говорит Настя.
Спортсмены считают, что брак никак не отразился на их взаимоотношениях — все осталось
Дома
Родственники только поддерживают ребят с самого начала. Специально к старту Игр-2018 родители записали видеообращение для Насти и Саши, в котором пожелали спортсменам победы.
«Хотим порадовать всю страну»
В олимпийском турнире россияне стартовали с поражения от команды США (3:9). Удача повернулась к спортсменам уже во втором матче — со сборной Норвегии (4:3). Победы были и в четырех последующих матчах — с командами Финляндии (7:5), Китая (6:5) и Южной Кореи (6:5). Несмотря на последующие два поражения от канадцев (2:8) и швейцарцев (8:9), российский дуэт вышел в полуфинал. В
Удачливые россияне уже успели привлечь внимание западной прессы. Американский журналист Дэн Ветцел написал, что Брызгалова напоминает ему героиню из фильма про Джеймса Бонда. Крушельницкий же, на его взгляд, похож на персонажа фильма «Форсаж». По шутливому замечанию репортера, Россия дразнит весь мир, отправляя на Олимпиаду спортсменов, которые выглядят как двойные агенты.
«Олимпиада — это большой праздник, — говорит Крушельницкий. — Мы долго шли к этому турниру. Сейчас у нас есть возможность не только самореализоваться в мире керлинга, но и порадовать близких и всю страну своими успехами».
Екатерина Мухлынина, Дмитрий Рачицкий.
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