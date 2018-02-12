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12 февраля 2018, 9:20 | Фигурное катание | ТАСС

Российские фигуристы отправятся в Японию 13 февраля для подготовки к личным турнирам на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Алина Загитова и Евгения Медведева 13 февраля отправятся на сбор в Японию для подготовки к индивидуальным турнирам на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом журналистам сообщила Боброва.

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© ИТАР-ТАСС
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«Завтра мы снова вылетаем на сборы в Японию, где у нас были сборы в Ниигате с 27 января, сразу после чемпионата Европы. У нас было время пройти акклиматизацию, были отличные условия — бассейны, тренажерные залы, много льда», — сказала Боброва. «Будем приводить себя в порядок, чтобы расти и выступить в индивидуальном турнире еще лучше», — добавила она.

Боброва рассказала, что пара практиковала подобное и во время сочинской Олимпиады. «Уезжаем из Деревни, чтобы освободиться от давления. Здесь очень ранние тренировки, а я не могу выйти на них без косметики. Там все иначе — освобожусь от тонны косметики, голова встанет на место, отдохну», — сказала Боброва с улыбкой.

Российские фигуристы заняли второе место в командном турнире на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
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