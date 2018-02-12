Боброва: Болельщики создали домашнюю атмосферу на арене в Пхёнчхане
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российские болельщики создали домашнюю атмосферу на олимпийской арене в Пхёнчхане во время командного турнира по фигурному катанию. Об этом на
пресс-конференции по итогам турнира заявила капитан российской команды Екатерина Боброва.
Российские фигуристы заняли второе место в командном турнире на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
«Было ощущение, что выступаешь дома — так много наших флагов, мы видели, что нас поддерживали. Помню, в Ванкувере на своей первой Олимпиаде я чуть не забыла первые шаги. В Сочи трибуны чуть не снесли криком, это было определенное давление — выступать в своей стране. Здесь, и ребята то же самое рассказывали, доброта неслась на лед, выступаешь в кайф — спокойно, как с пледом и горячим чаем», — сказала Боброва.
Из состава команды олимпийских атлетов из России только у Бобровой и ее партнера Дмитрия Соловьева был опыт выступления на Играх. «Мы рады этому серебру, у нас молодая команда. Я горжусь быть капитаном такой команды», — подчеркнула Боброва.
Для команды олимпийских атлетов из России эта медаль стала второй на Играх в Пхёнчхане. 10 февраля Семен Елистратов завоевал бронзу в
«Бронза, теперь серебро. Значит, что дальше будет? Ждем от наших ребят победы», — сказала Боброва.
В боксе волнение больше
Боброва призналась, что она молилась за Евгению Медведеву во время командного турнира. «Я молилась за Женю после своего проката, мы с ней очень близки. Когда катались Наташа [Забияко] с Сашей [Энбертом], я думала — все будет хорошо. Сегодня я не сидела в боксе с командой — каталась последней», — рассказала Боброва.
По словам Евгении Тарасовой, которая в паре с Владимиром Морозовым выиграла короткую программу у спортивных дуэтов, сидя в боксе, она волновалась больше, чем во время собственного проката. «Надеюсь, чувствуя поддержку, ребята волновались меньше. Для нас было важно почувствовать лед и зрителей, нам должно быть полегче выступать в индивидуальных соревнованиях», — сказала она.
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