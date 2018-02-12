МОК не разрешил бывшему главному тренеру сборной РФ по скелетону Шнайдеру работать на ОИ

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Шнайдер возглавлял тренерский штаб сборной России по скелетону на Олимпиаде-2014, он прекратил работу в России весной 2016 года. С начала прошлого сезона немецкого тренера пригласили в Китай.

«Шнайдера нет с нами здесь. МОК запретил ему работать на этих Олимпийских играх», — сказал Гэн Вэньцян.

МОК в конце прошлого года принял решение аннулировать результаты, показанные четырьмя российскими скелетонистами на ОИ-2014, за нарушение антидопинговых правил. 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) снял все обвинения со спортсменов. Однако лидерам команды Александру Третьякову и Елене Никитиной так и не удалось отстоять свое право выступить в Пхёнчхане.

МОК в начале декабря принял решение не аккредитовывать на Олимпиаду тех тренеров и специалистов, которые были причастны к допинговым нарушениям своих подопечных. Однако спустя некоторое время эти требования были смягчены. Так, получили право приехать на ОИ-2018 тренер сборной Польши по скелетону Янис Мининс и бывший тренер российских биатлонисток Вольфганг Пихлер.

Шнайдер работал со сборной России с 2012 года. Под его руководством команда на Олимпиаде-2014 в Сочи завоевала одну золотую (Александр Третьяков) и одну бронзовую (Елена Никитина) награды.