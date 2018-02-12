Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 3 0 1
2 Нидерланды 2 2 1
10 Россия 0 1 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32527301/
12 февраля 2018, 9:25 | Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

МОК не разрешил бывшему главному тренеру сборной РФ по скелетону Шнайдеру работать на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил бывшему главному тренеру сборной России по скелетону Вилли Шнайдеру, сейчас работающему с командой Китая, приехать на Олимпиаду-2018 в качестве официального лица. Об этом сообщил ТАСС китайский скелетонист Гэн Вэньцян.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Шнайдер возглавлял тренерский штаб сборной России по скелетону на Олимпиаде-2014, он прекратил работу в России весной 2016 года. С начала прошлого сезона немецкого тренера пригласили в Китай.

«Шнайдера нет с нами здесь. МОК запретил ему работать на этих Олимпийских играх», — сказал Гэн Вэньцян.

МОК в конце прошлого года принял решение аннулировать результаты, показанные четырьмя российскими скелетонистами на ОИ-2014, за нарушение антидопинговых правил. 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) снял все обвинения со спортсменов. Однако лидерам команды Александру Третьякову и Елене Никитиной так и не удалось отстоять свое право выступить в Пхёнчхане.

МОК в начале декабря принял решение не аккредитовывать на Олимпиаду тех тренеров и специалистов, которые были причастны к допинговым нарушениям своих подопечных. Однако спустя некоторое время эти требования были смягчены. Так, получили право приехать на ОИ-2018 тренер сборной Польши по скелетону Янис Мининс и бывший тренер российских биатлонисток Вольфганг Пихлер.

Шнайдер работал со сборной России с 2012 года. Под его руководством команда на Олимпиаде-2014 в Сочи завоевала одну золотую (Александр Третьяков) и одну бронзовую (Елена Никитина) награды.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

"Россия дразнит весь мир, отправляя спортсменов, похожих на агентов"

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Олимпиада только началась, но организация турнира уже вызывает вопросы
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?