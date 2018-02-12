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12 февраля 2018, 9:03 | Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Трегубов: Турнир саночников показал, что на Играх могут победить и не записные фавориты

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийские соревнования саночников показали, что на санно-бобслейной трассе в Пхёнчхане могут победить и не записные фавориты. Об этом ТАСС рассказал бронзовый призер чемпионата мира 2017 года скелетонист Никита Трегубов.

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© EPA-EFE/URS FLUEELER

12 февраля у скелетонистов состоялись две первые официальные тренировки. Трегубов в каждом заезде становился вторым, Владислав Марченков в первой попытке занял 19-е место, а во второй — шестое. Ранее Трегубов и Марченков совершили несколько неофициальных тренировочных заездов.

«Каких-то выводов после этих заездов делать смысла не вижу, — признался Трегубов. — Пройдут соревнования, тогда и будет, о чем говорить. Вчерашние соревнования у саночников показали, что на этой трассе могут побеждать и не записные фавориты. С другой стороны, на то они и Олимпийские игры, которые сопровождаются куда большим волнением, чем чемпионаты и Кубки мира».

В воскресенье завершились соревнования у мужчин, выступающих в одиночных санях. Россияне Роман Репилов и Семен Павличенко, считавшиеся перед началом турнира одними из главных претендентов на медали, выступили в Пхёнхчане неудачно, заняв восьмое и 14-е места соответственно. Трехкратный олимпийский чемпион немец Феликс Лох, лидировавший после трех попыток, в последней допустил несколько ошибок и занял итоговое пятое место.

«Удалось ли мне адаптироваться к трассе? Не стану отвечать на этот вопрос. Саночники Павличенко и Репилов говорили перед соревнованиями, что хорошо прикатались, а чем в итоге все закончилось?», — подытожил собеседник ТАСС.
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