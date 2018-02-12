Подъем! Загитова принесла России первое серебро этих Игр

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ЗАГИТОВА: «+20» ОТ ВТОРОГО МЕСТА

Вчера Евгения Медведева выиграла короткую программу с мировым рекордом. А сегодня в произвольной действующую чемпионку мира… заменили. В женском катании Россия может позволить себе и такое. Потому что на лед вышла другая действующая чемпионка — Европы.

Программа 15-летней Алины Загитовой под музыку из балета «Дон Кихот» уже знаменита на весь мир. Уникальный каскад лутц-ритбергер, все прыжки — во второй половине проката, блестящая постановка, красная «пачка», расшитая золотом. И — ни одной мало-мальски заметной помарки! Ближайшую преследовательницу Мираи Нагасу (между прочим, чисто прыгнувшую тройной аксель, который сейчас не делает больше никто) Загитова опередила на двадцать с лишним баллов, на 0,11 улучшив личный рекорд, установленный на январском ЧЕ. До рекорда мирового, принадлежащего Медведевой, осталось 2,38.

КОЛЯДА ПРИХОДИТ В СЕБЯ

Еще до Загитовой был «частично реабилитирован» наш главный неудачник командного турнира Михаил Коляда. В произвольной оба четверных россиянину опять не удались, зато он дважды (в том числе — в каскаде) здорово исполнил аксель. Тот самый аксель, который испугался прыгать в короткой три дня назад, из-за чего потерял добрый десяток баллов и рухнул на восьмое место.

Сегодня Коляда получил вторые оценки. А первым в отсутствии японца Семы Уно и американца Нэйтана Чена (обоих заменили на дублеров) стал Патрик Чан из Канады. Титулованный ветеран тоже не обошелся без падений и ошибок другого типа, но он, в отличие от Коляды, два четверных сделал. В сочетании с традиционно высокими, «чановскими» баллами за компоненты этого хватило с лихвой. Так трехкратный чемпион мира Патрик Чан под занавес карьеры, в 27 лет стал, наконец, чемпионом олимпийским.

Преимущество канадской сборной над россиянами достигло семи очков, и, как ни старалась потом Загитова, перед заключительным произвольным танцем вся итоговая расстановка была уже определена. Наши даже математически не имели никаких шансов достать Канаду, американцы — наших и т. д.

МОГЛИ И ВЫИГРАТЬ

Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьевым тоже катались прекрасно, но в танцах судьи просто так местами никого не меняют, и в произвольной россияне опять стали третьими. Итоговая разница с Канадой составила «-7». При том, что мы потеряли шесть зачетных очков только на пятничной «бабочке» Коляды, и еще минимум одно, а то и два — на замене в парном катании (Забияко/Энберт вместо Тарасовой/Морозова), которую при большом желании можно было не делать. Вот и считайте.

Так или иначе, у России в Пхенчхане-2018 есть вторая (после субботней бронзы Семена Елистратова в шорт-треке) медаль и первое серебро.

Следующую награду нам уже сегодня днем могут обеспечить Анастасия Брызгалова с Александром Крушельницким, если выиграют у швейцарцев полуфинал в керлинге. Другим финалистом уже стал дуэт из все той же Канады, три часа назад без особых проблем разобравшийся с норвежцами.

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Мужчины. Произвольная программа

1. Патрик Чан (Канада) — 179,75. 2. Михаил Коляда (Россия) — 173,57. 3. Адам Риппон (США) — 172,98. 4. Маттео Риццо (Италия) — 156,11. 5. Кейдзи Танака (Япония) — 148,36.

Женщины. Произвольная программа

1. Алина Загитова (Россия) — 158,08. 2. Мираи Нагасу (США) — 137,53. 3. Гэбриэль Дэлмен (Канада) — 137,14. 4. Каролина Костнер (Италия) — 134,00. 5. Каори Сакамото (Япония) — 131,91.

Танцы. Произвольная программа

1. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) — 118,10. 2. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) — 112,01. 3. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) — 110,43. 4. Анна Капелини/Лука Ланотте (Италия) — 107,00. 5. Кана Мурамото/Крис Рид (Япония) — 87,88.

Итог

Канада — 73 очка, Россия — 66, США — 62, Италия — 56, Япония — 50.