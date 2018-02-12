Российский хоккеист Каблуков, вероятно, пропустит матч ОИ со словаками

В понедельник российские хоккеисты провели первое тренировочное занятие в Канныне.

«Вероятно, Каблуков пропустит игру со словаками. Мы сыграем в 13 нападающих и семь защитников», — сказал Витолиньш.

Первый матч на Олимпиаде в рамках группового этапа российские хоккеисты проведут 14 февраля против сборной Словакии. 16 февраля они сыграют со словенцами, 17 февраля — с американцами.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.