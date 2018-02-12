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12 февраля 2018, 8:16 | Хоккей | ТАСС

Российский хоккеист Каблуков, вероятно, пропустит матч ОИ со словаками

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Форвард Илья Каблуков, вероятно, пропустит стартовый матч команды олимпийских атлетов из России по хоккею на зимних Олимпийских играх против команды Словакии. Об этом журналистам рассказал тренер россиян Харийс Витолиньш.

В понедельник российские хоккеисты провели первое тренировочное занятие в Канныне.

«Вероятно, Каблуков пропустит игру со словаками. Мы сыграем в 13 нападающих и семь защитников», — сказал Витолиньш.

Первый матч на Олимпиаде в рамках группового этапа российские хоккеисты проведут 14 февраля против сборной Словакии. 16 февраля они сыграют со словенцами, 17 февраля — с американцами.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
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