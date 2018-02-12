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12 февраля 2018, 8:13 | Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Вагнер раскритиковала произвольную программу Загитовой

Серебряный призер чемпионата мира 2016 года и бронзовый призер Олимпиады-2014 Эшли Вагнер раскритиковала произвольную программу россиянки Алины Загитовой в командном турнире Олимпиады-2018.

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© РИА "Новости"
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Она отметила, что ей не нравится постановка программы 15-летней россиянки.

Напомним, Загитова выиграла произвольную программу, установив персональный рекорд — 158,08 балла.

«Я уважаю соревновательный подход. Но не могу принять эту постановку. Это не программа. Она убила время в начале, а потом просто прыгала во второй половине. Это не выступление. Я понимаю, что судейская система это позволяет, но фигурное катание заключается не в этом. Я согласна, что это такая стратегия. Я не критикую то, что она так делает для своего успеха, мне это просто не нравится», — написала в Твиттере Вагнер.

© Ньюстюб
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