Вагнер раскритиковала произвольную программу Загитовой
Серебряный призер чемпионата мира 2016 года и бронзовый призер Олимпиады-2014 Эшли Вагнер раскритиковала произвольную программу россиянки Алины Загитовой в командном турнире Олимпиады-2018.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Она отметила, что ей не нравится постановка программы 15-летней россиянки.
Напомним, Загитова выиграла произвольную программу, установив персональный рекорд — 158,08 балла.
«Я уважаю соревновательный подход. Но не могу принять эту постановку. Это не программа. Она убила время в начале, а потом просто прыгала во второй половине. Это не выступление. Я понимаю, что судейская система это позволяет, но фигурное катание заключается не в этом. Я согласна, что это такая стратегия. Я не критикую то, что она так делает для своего успеха, мне это просто не нравится», — написала в Твиттере Вагнер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter