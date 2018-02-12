Медведева: Чувствуем магию Олимпиады, потому что сами её создаём
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от командного турнира.
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Россияне заняли второе место, проиграв семь очков канадцам. Третье место заняла команда США.
«Мы получаем бесценный опыт работы в команде. Да, было много других командных соревнований, но это новый старт, непередаваемые эмоции. Многие ехали сюда прочувствовать магию Олимпиады. И мы её чувствуем, потому что сами её создаём! Очень рада быть частью этой команды», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимовой.
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