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12 февраля 2018, 8:09 | Фигурное катание | Чемпионат.com

Медведева: Чувствуем магию Олимпиады, потому что сами её создаём

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от командного турнира.

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© РИА "Новости"

Россияне заняли второе место, проиграв семь очков канадцам. Третье место заняла команда США.

«Мы получаем бесценный опыт работы в команде. Да, было много других командных соревнований, но это новый старт, непередаваемые эмоции. Многие ехали сюда прочувствовать магию Олимпиады. И мы её чувствуем, потому что сами её создаём! Очень рада быть частью этой команды», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимовой.
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Фигурное катание

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