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12 февраля 2018, 7:53 | Зимние | TeamRussia.pro

Федорова заняла восьмое место в слоупстайле в Пхенчхане

19-летняя сноубордистка вошла в десятку лучших на своей первой Олимпиаде.

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Софья Федорова стала восьмой в финале олимпийского турнира в слоупстайле.

Из-за погодных условий квалификация, которая была запланирована накануне, была отменена. Также организаторы решили ограничиться двумя финальными попытками вместо трех.

Первый спуск нашей сноубордистке не удался: 27,53 балла позволили ей занять только 18-е место. Но благодаря второй попытке она поднялась на десять позиций (по лучшему результату).

Вторую Олимпиаду подряд выиграла американка Джейми Андерсон, серебро у Лори Блуин из Канады, бронза у Энни Рукаярви из Финляндии.

Пхенчхан

Сноуборд

Женщины

Слоупстайл

Финал

Джейми Андерсон (США) — 83,00 Лори Блуин (Канада) — 76,33 Энни Рукаярви (Финляндия) — 75,38.

Софья Федорова — 65,73.
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