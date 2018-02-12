Федорова заняла восьмое место в слоупстайле в Пхенчхане
19-летняя сноубордистка вошла в десятку лучших на своей первой Олимпиаде.
Софья Федорова стала восьмой в финале олимпийского турнира в слоупстайле.
Первый спуск нашей сноубордистке не удался: 27,53 балла позволили ей занять только 18-е место. Но благодаря второй попытке она поднялась на десять позиций (по лучшему результату).
Вторую Олимпиаду подряд выиграла американка Джейми Андерсон, серебро у Лори Блуин из Канады, бронза у Энни Рукаярви из Финляндии.
Пхенчхан
Сноуборд
Женщины
Слоупстайл
Финал
Джейми Андерсон (США) — 83,00 Лори Блуин (Канада) — 76,33 Энни Рукаярви (Финляндия) — 75,38.
…
Софья Федорова — 65,73.
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