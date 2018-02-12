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12 февраля 2018, 8:08 | Фигурное катание | Советский спорт

Алина Загитова: Спасибо Жене Медведевой и остальным за поддержку

После мирового рекорда Евгении Медведевой в короткой программе командного турнира шедевр в произвольной показала Алина Загитова.

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Оглядываясь назад, можно теперь точно сказать, что командный турнир мы проиграли в первом же виде — мужской короткой программе. Если проводить аналогию с эстафетой в биатлоне: мы провалили первый этап и почти потерли шансы догнать лидеров. Лично я категорически против того, чтобы вешать всех корейских собак на Михаила Коляду. Да, программу он сорвал, но для дебютанта таких турниров это объяснимо. Плюс его вину должны разделить тренеры (и личный, и особенно командный), не упростившие программу, учитывая, что соперники выступили небезупречно. Я интересовался мнением двух уважаемых наставников — Александра Жулина и Нины Мозера. Оба заявили одно и то же: вместо каскада «четыре-три» надо было делать «три-три».

Татьяна Тарасова в эфире высказалась в своем бескомпромиссном стиле: Коляда не боец. Слова обидные, с которыми многие не согласны. Но, тем не менее, эти слова имеют под собой почву, и только сам Михаил может их опровергнуть. В произвольной программе этого не произошло: фигурист показал средний прокат и стал вторым за Патриком Чаном. Еще раз Коляда проявил слабость, вновь отказавшись от комментариев для СМИ. Шанс исправиться у него еще есть: впереди личный турнир. Но если и там будет провал, что на льду, что за его пределами, боюсь, клеймо неудачника может надолго прилипнуть к талантливому фигуристу. Пусть он и будет при этом призером Олимпийских игр.

Вслед за мужчинами в понедельник выступали женщины. Канадка Габриэль Дэйлман откатала так, что чуть не расплакалась на льду. Отлично выглядела и американка Мираи Нагасу. Об их прокатах можно сказать и написать много хороших и красивых слов. Хороша была и Каролина Костнер. А вот чтобы описать выступление Алины Загитовой слов мало. Это совсем другой уровень. Божественный!

Сидевший рядом со мной американский фигурист Адам Риппон аплодировал, подняв в руки. Камера выхватила лицо Евгении Медведевой — она от души радовалась за подругу по команде и хлопала, не жалея ладоней. Какое же счастье, что мы являемся свидетелями соперничества, возможно, лучших фигуристок в мировой истории. И какое счастье, что при любом исходе их дуэли в накладе мы не останемся, ведь обе они — наши. Запомните эти даты: среда, 21-е и пятница, 23-е. Даты короткой и произвольной программ в женском катании. Через много лет вы будете рассказывать что видели ЭТО!

Что касается, командного турнира, то после выступления Загитовой наша сборная гарантировала себе второе место. Канада — первая, у американцев — бронза.

— Вы видели, как Женя Медведева аплодировала вам? — вопрос Алине Загитовой после выступления.
— Спасибо ей и всем ребятам и болельщикам.

— Прокатом довольны?
— Да, очень довольна. Рада тому, что смогла справиться с волнением и тому, что не подвела команду.

— Как получается справиться с нервами?
— Я всегда настраиваюсь на то, что на тренировках у меня все получается, что я все делаю хорошо, отрабатываю все элементы. Почему бы мне не сделать это все и на соревнованиях?

— В конце программы было видно, как поймали кураж.
— Да, но это неудивительно, особенно когда зрители тебя так поддерживают. Болельщики кричали «Россия!», хотя нас и лишили права представлять свою страну. Было очень приятно.

— Повышенное внимание к российским спортсменам в Олимпийской деревне ощущаете?
— За нами бдительно следят, но все требования МОК мы исполняем.
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Фигурное катание

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