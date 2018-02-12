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12 февраля 2018, 7:44 | Зимние | ТАСС

Сноубордистка Федорова считает, что могла выступить лучше в слоупстайле на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российская сноубордистка Софья Федорова осталась довольна своим выступлением в слоупстайле на Олимпийских Играх в Пхёнчхане, но считает, что могла добиться большего. Об этом она рассказала журналистам.

19-летняя спортсменка заняла восьмое место, показав в лучшей попытке результат 65,73 балла. Квалификация соревнований должна была состояться в воскресенье, но была отменена из-за погодных условий. Финальные соревнования в понедельник также были отложены более чем на час из-за сильного ветра.

«В первой попытке я не долетела до приземления, потому что был очень сильный ветер, — сказала Федорова. — Во второй попытке мне очень повезло, потому что ветер немного стих, а я смогла рассчитать скорость. Но было тяжело. Баллами я довольна, но могла бы сделать лучше и чище».

Федорова также отметила, что перенос начала соревнований влияет на результаты спортсменов.

«Тяжело и морально, и физически, потому что мы готовимся к конкретному времени. Но это привычный момент. Что касается биг-эйра, то задача выйти в финал, а дальше будем смотреть», — добавила спортсменка.
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