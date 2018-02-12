Сноубордистка Федорова считает, что могла выступить лучше в слоупстайле на ОИ

19-летняя спортсменка заняла восьмое место, показав в лучшей попытке результат 65,73 балла. Квалификация соревнований должна была состояться в воскресенье, но была отменена из-за погодных условий. Финальные соревнования в понедельник также были отложены более чем на час из-за сильного ветра.

«В первой попытке я не долетела до приземления, потому что был очень сильный ветер, — сказала Федорова. — Во второй попытке мне очень повезло, потому что ветер немного стих, а я смогла рассчитать скорость. Но было тяжело. Баллами я довольна, но могла бы сделать лучше и чище».

Федорова также отметила, что перенос начала соревнований влияет на результаты спортсменов.