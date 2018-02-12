Сноубордистка Федорова считает, что могла выступить лучше в слоупстайле на ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российская сноубордистка Софья Федорова осталась довольна своим выступлением в слоупстайле на Олимпийских Играх в Пхёнчхане, но считает, что могла добиться большего. Об этом она рассказала журналистам.
19-летняя спортсменка заняла восьмое место, показав в лучшей попытке результат 65,73 балла. Квалификация соревнований должна была состояться в воскресенье, но была отменена
«В первой попытке я не долетела до приземления, потому что был очень сильный ветер, — сказала Федорова. — Во второй попытке мне очень повезло, потому что ветер немного стих, а я смогла рассчитать скорость. Но было тяжело. Баллами я довольна, но могла бы сделать лучше и чище».
Федорова также отметила, что перенос начала соревнований влияет на результаты спортсменов.
«Тяжело и морально, и физически, потому что мы готовимся к конкретному времени. Но это привычный момент. Что касается
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